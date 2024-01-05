Huawei P70 serisinin bir özelliği daha belli oldu: Kamerada ilk olacak

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi yakın tarihte tanıtılan Huawei P60 serisi, ABD'nin teknoloji ambargolarına kıyasla herkesi şaşırtmayı başardı. Halefi olacak Huawei P70 ise, bunu bir adım ileriye taşıyabilir. Öyle ki amiral gemisi telefonların bir özelliği daha netleşmeye başladı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Huawei P70 serisinden ilk kamera bilgisi paylaşıldı

Kaçıranlar için Huawei P70 serisinin, 2024'ün ilk yarısında tanıtılması ve P70, P70 Pro ve P70 Pro Art olmak üzere toplam üç modelden oluşması bekleniyor. Analist Ming-Chi Kuo ise, yaklaşmakta olan telefonların bazı kamera özelliklerine açıklık getirdi. Kuo'ya göre Huawei, P70 serisinde Genius Electronic Optical imzalı ultra geniş sensörleri kullanmayı planlıyor.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla bu sensör, benzersiz bir 1G6P lense (bir cam ve altı plastik parça) ve 1 inç tipi bir kamera modülünden oluşacak. Dolayısıyla halihazırda mevcut olan 1/1,56 inç tipi sensörlere kıyasla sektörde bir ilk olacak. Bu kuruluma ise Özel bir NPU da dahil olmak üzere XMAGE platformu eşlik edecek.

Kuo, yeni donanımla ilgili daha fazla ayrıntıya değinmedi. Ancak P60 serisine kıyasla yüzde 100 ila 120 arasında sevkiyat artışı hedeflendiğini söylüyor. Diğer detaylara gelirsek, akıllı telefonların hangi yonga setinden destek alacağı halen belirsiz. Niketim Huawei, yepyeni bir işlemci veya tekrar Kirin 9000S'i kullanabilir.

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Ancak markanın özel CMOS sensörünü P70 ile duyurmayı planladığı söyleniyor. Bu nedenle ek optimizasyonlar ile mevcut platformda güncelleme yapıldığını görebiliriz. Zira daha önceki raporlar, Huawei P70 ve P70 Pro'nun yüksek düzeyde yerel bileşenlere odaklanacağını söylüyordu. Yani tamamıyla kendi sahasına güvenecek ve tedarikçilere olan bağımlılığı azaltacak.

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Huawei P70 serisinin bir özelliği daha belli oldu! İlk olacak