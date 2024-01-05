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    Anlık Bildirim

    Huawei P70 serisinin bir özelliği daha belli oldu: Kamerada ilk olacak

    Huawei'nin merakla beklenen telefonları Huawei P70 serisinin bir özelliği daha ortaya çıktı. Kamera tasarımıyla sektörde bir ilk olabilir. İşte tüm bildiklerimiz...
    Huawei P70 serisinin bir özelliği daha belli oldu! İlk olacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi yakın tarihte tanıtılan Huawei P60 serisi, ABD'nin teknoloji ambargolarına kıyasla herkesi şaşırtmayı başardı. Halefi olacak Huawei P70 ise, bunu bir adım ileriye taşıyabilir. Öyle ki amiral gemisi telefonların bir özelliği daha netleşmeye başladı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    Huawei P70 serisinden ilk kamera bilgisi paylaşıldı

    Kaçıranlar için Huawei P70 serisinin, 2024'ün ilk yarısında tanıtılması ve P70, P70 Pro ve P70 Pro Art olmak üzere toplam üç modelden oluşması bekleniyor. Analist Ming-Chi Kuo ise, yaklaşmakta olan telefonların bazı kamera özelliklerine açıklık getirdi. Kuo'ya göre Huawei, P70 serisinde Genius Electronic Optical imzalı ultra geniş sensörleri kullanmayı planlıyor.

    Huawei P70 serisinin bir özelliği daha belli oldu! İlk olacak Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla bu sensör, benzersiz bir 1G6P lense (bir cam ve altı plastik parça) ve 1 inç tipi bir kamera modülünden oluşacak. Dolayısıyla halihazırda mevcut olan 1/1,56 inç tipi sensörlere kıyasla sektörde bir ilk olacak. Bu kuruluma ise Özel bir NPU da dahil olmak üzere XMAGE platformu eşlik edecek.

    Kuo, yeni donanımla ilgili daha fazla ayrıntıya değinmedi. Ancak P60 serisine kıyasla yüzde 100 ila 120 arasında sevkiyat artışı hedeflendiğini söylüyor. Diğer detaylara gelirsek, akıllı telefonların hangi yonga setinden destek alacağı halen belirsiz. Niketim Huawei, yepyeni bir işlemci veya tekrar Kirin 9000S'i kullanabilir.

    Ancak markanın özel CMOS sensörünü P70 ile duyurmayı planladığı söyleniyor. Bu nedenle ek optimizasyonlar ile mevcut platformda güncelleme yapıldığını görebiliriz. Zira daha önceki raporlar, Huawei P70 ve P70 Pro'nun yüksek düzeyde yerel bileşenlere odaklanacağını söylüyordu. Yani tamamıyla kendi sahasına güvenecek ve tedarikçilere olan bağımlılığı azaltacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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