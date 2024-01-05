Huawei P70 serisinin bir özelliği daha belli oldu: Kamerada ilk olacak

Huawei P70 serisinden ilk kamera bilgisi paylaşıldı
Kaçıranlar için Huawei P70 serisinin, 2024'ün ilk yarısında tanıtılması ve P70, P70 Pro ve P70 Pro Art olmak üzere toplam üç modelden oluşması bekleniyor. Analist Ming-Chi Kuo ise, yaklaşmakta olan telefonların bazı kamera özelliklerine açıklık getirdi. Kuo'ya göre Huawei, P70 serisinde Genius Electronic Optical imzalı ultra geniş sensörleri kullanmayı planlıyor.
Kuo, yeni donanımla ilgili daha fazla ayrıntıya değinmedi. Ancak P60 serisine kıyasla yüzde 100 ila 120 arasında sevkiyat artışı hedeflendiğini söylüyor. Diğer detaylara gelirsek, akıllı telefonların hangi yonga setinden destek alacağı halen belirsiz. Niketim Huawei, yepyeni bir işlemci veya tekrar Kirin 9000S'i kullanabilir.
Ancak markanın özel CMOS sensörünü P70 ile duyurmayı planladığı söyleniyor. Bu nedenle ek optimizasyonlar ile mevcut platformda güncelleme yapıldığını görebiliriz. Zira daha önceki raporlar, Huawei P70 ve P70 Pro'nun yüksek düzeyde yerel bileşenlere odaklanacağını söylüyordu. Yani tamamıyla kendi sahasına güvenecek ve tedarikçilere olan bağımlılığı azaltacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.