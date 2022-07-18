Pokémon'un takım bazlı strateji oyunu Pokémon Unite 1. yılını kutluyor

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Pokémon UNITE oyun severleri yıl dönümünde sürpriz etkinliklerle karşılıyor. 21 Temmuz- 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte oyuncular maçlara katılıp görev tamamlayarak pasta kremasına sahip olabiliyor. Oyuncular topladıkları pasta kremalarıyla, yıl dönümü pastasını tamamlayarak çeşitli ödüller kazanma şansı yakalıyor.

Ayrıca 21 Temmuz Perşembe günü Glaceon, 3 Ağustos Çarşamba günü Buzzwole, 15 Ağustos Pazartesi günü Tyranitar olmak üzere 3 yeni Unite lisansı Pokémon UNITE’a ekleniyor. Eylül ayı içerisinde de yine 3 farklı Unite lisansının oyuna dahil edilmesi planlanıyor.

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Unite Lisansı ve Giriş Bonusu Hologiysi Hediyeler

Pokémon Unite oyuncuları etkinlik süreci olan 21 Temmuz 2022- 13 Ekim 2022 tarihleri arasında oyuna giriş yaptıklarında 5 gün için Pokémon Unite lisansı ve Hologiysi ile ödüllendiriliyor. Eğer oyuncular ilgili Unite lisansına veya Hologiysiye zaten sahipse bunun yerine sahip oldukları her Unite lisansı ve Hologiysi için 100 Aeos parası alıyor.

1. Gün: Pikachu + Modaya Uygun Tarz: Pikachu

Pikachu + Modaya Uygun Tarz: Pikachu 2. Gün: Lucario + Konser Tarzı: Lucario

Lucario + Konser Tarzı: Lucario 3. Gün: Blastoise + İtfaiye Tarzı: Blastoise

Blastoise + İtfaiye Tarzı: Blastoise 4. Gün: Snorlax + Pijama Tarzı: Snorlax

Snorlax + Pijama Tarzı: Snorlax 5. Gün: Sylveon + Ekose Tarzı: Sylveon

Karşınızda Canavar Hücumu

3 ayrı dönem boyunca oyuncular Pokémon UNITE’ın ilk PvE tarzı hızlı maç etkinliğine katılabiliyor ve diğer oyuncularla iş birliği yaparak birbiri ardına ortaya çıkacak güçlü Canavar Pokémon’ları yenebiliyor. Takımın puanı Canavar Hücumu sıralamasında ne kadar yüksekse alınacak ödül de o kadar iyi oluyor.

1. Dönem: 21 Temmuz 2022 Perşembe-25 Temmuz 2022 Pazartesi

21 Temmuz 2022 Perşembe-25 Temmuz 2022 Pazartesi 2. Dönem: 1 Ağustos 2022 Pazartesi-8 Ağustos 2022 Pazartesi

1 Ağustos 2022 Pazartesi-8 Ağustos 2022 Pazartesi 3. Dönem: 15 Ağustos 2022 Pazartesi-22 Ağustos 2022 Pazartesi

Yeni Özellik: Pokémon Güçlendirme Amblemleri

Oyuncuların enerji ödülü olarak alabileceği eşya listesine Pokémon güçlendirme amblemleri ekleniyor. Pokémon güçlendirme amblemleri altın, gümüş ve bronz olarak 3’e ayrılıyor. Ayrıca oyuncular Pokémon güçlendirme amblemlerinin etkilerini maçlarda kullanmak üzere özel ekipmanlar oluşturabiliyor.

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Soğuk Glaceon Meydan Okuması & 5. Sezon Dereceli Maçlar

Oyuncular 21 Temmuz 2022- 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında özel görev meydan okumasını tamamladıktan sonra Glaceon’ın Unite lisansını kazanabiliyor. Glaceon hücumcu bir Pokémon oluşu ve Buz Pisti Unite hareketine sahip olmasıyla rakip tanımıyor.

Bununla birlikte yeni dereceli maç sezonu olan 5. Sezon 21 Temmuz 2022 tarihinde başlayarak 1 Eylül 2022 tarihine kadar devam ediyor. Ultra seviyeye ulaşanlar ise Smokin Tarzı: Decidueye ile ödüllendiriliyor.

Müzik Grubu Tarzı Pikachu ile Mücadele Bileti 9. Sezon

21 Temmuz 2022 Perşembe gününden itibaren oyuncular, Müzik Grubu Tarzı: Pikachu ve Şarkıcı Tarzı: Wigglytuff Hologiysilerini içeren en son mücadele bileti sezonuna katılabiliyor. Oyuncular bu biletleri Takas Kulübesinde Hologiysi, Eğitmen moda eşyası ve Mücadele Bileti 1. ve 2. Sezon ödülleri karşılığında takas edebiliyor. Mücadele bileti maksimum seviyeye ulaştıktan sonra oyuncu her 130 mücadele bileti puanı topladığında mücadele bileti ödül kutusuna sahip oluyor.

Arkadaşını Çağır Ödül Kazan

Oyuncular 21 Temmuz 2022 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında Pokémon UNITE’a yeni arkadaş davet ettiğinde hem kendileri hem de arkadaşları çeşitli ödüller kazanma şansı yakalıyor. Daveti gönderen oyuncu içerisinde rastgele Hologiysi biletleri, enerji yükseltme tankları veya diğer ödüller bulunabilen bir kutunun sahibi oluyor. Davetli oyuncular ise davet kodunu kullandıktan sonra belirli sayıda dereceli maç kazanırlarsa Şenlik Ateşi Tarzı: Slowbro alma şansını elde ediyor.

Buna ek olarak 21 Temmuz 2022- 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında 14 günden uzun süredir oyuna giriş yapmamış bir arkadaşıyla veya diğer oyuncularla takım olan kişilere çeşitli ödüller veriliyor.

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