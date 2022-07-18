Temmuz ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

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Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ikinci yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.

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Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

19 Temmuz

Watch Dogs 2 (Konsol, PC)

As Dusk Falls (Konsol, PC)

Ashes of the Singularity: Escalation (PC)

21 Temmuz

MotoGP 22 (Konsol, PC)

Torment: Tides Of Numenera (Konsol)

29 Temmuz

INSIDE (Konsol, PC)

Xbox Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar

Dodgeball Academia (Konsol, PC)

Katamari Damacy Reroll (Konsol, PC)

Lumines Remastered (Konsol, PC)

Omno (Konsol, PC)

Raji: An Ancient Epic (Konsol, PC)

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Temmuz'un 2. yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar