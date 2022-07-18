Temmuz ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ikinci yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.
Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
19 Temmuz
- Watch Dogs 2 (Konsol, PC)
- As Dusk Falls (Konsol, PC)
- Ashes of the Singularity: Escalation (PC)
21 Temmuz
- MotoGP 22 (Konsol, PC)
- Torment: Tides Of Numenera (Konsol)
29 Temmuz
- INSIDE (Konsol, PC)
Xbox Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar
- Dodgeball Academia (Konsol, PC)
- Katamari Damacy Reroll (Konsol, PC)
- Lumines Remastered (Konsol, PC)
- Omno (Konsol, PC)
- Raji: An Ancient Epic (Konsol, PC)
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş