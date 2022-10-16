Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Pokémon UNITE’ın Cadılar Bayramı temalı yeni güncellemesi yayınlandı

    Pokémon UNITE Cadılar Bayramı teması ile oyuna renk ve heyecan katmaya devam ediyor. Oyunun Cadılar Bayramı temalı yeni güncellemesi yayınlandı.                  
    Oy Ver
    Pokémon UNITE’ın Cadılar Bayramı temalı güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Pokémon UNITE Cadılar Bayramı teması ile oyuna renk ve heyecan katmaya devam ediyor. Sınırlı süre için geçerli olacak olan bu etkinlikte oyuncular, yeni ödüllerin tadını çıkarırken birbirlerine balkabağı atarak kutlama yapabiliyor.

    Aeos Adası’nı Keşfedin ve Clefable ile Ayın Gücünü Avcunuzda Hissedin

    Oyuncuların Aeos Adası’nın derinlikleri keşfetmelerini sağlayacak iki yeni manga bölümü olan “Bölüm 3: Stadyuma Hoş Geldiniz!” ve “Bölüm 4: Aeos Enerjisi Noktası Peşinde” ile oyun farklı bir boyut kazanıyor. Ayrıca eğitmenler, 14 Ekim tarihinden itibaren Peri Pokémon Clefable olarak oyunda yer alabiliyor. Kozmosun gücünü kullanan bu yakın dövüş destek Pokémon’u Aeos Adası’na ay ışığını getiriyor. Bununla birlikte yakın zamanda Aldatıcı Tilki Pokémon Zoroark’ın Pokémon UNITE kadrosuna katılma serüvenine ortak olmak için gelişmeleri Pokémon UNITE resmî sosyal medya hesabından takip edebilirsiniz.

    Yeni Mücadele Bileti 11. Sezon ve Dereceli Maç Sezonu

    Eğitmenler 14 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında mücadele bileti 11. sezon ile yeni ödüller kazanabiliyor ve dereceli maç 7. sezon ile rütbelerini yükseltebiliyor. Mücadele bileti 11. sezonun öne çıkan ödülleri arasında, eğitmenleri dikkat çekici kılacak şık ve gizemli Kutsal Tarz Delphox ile Korucu Tarz Trevenant Hologiysileri yer alıyor.

    Pokémon UNITE’ın Cadılar Bayramı temalı güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Cadılar Bayramı Geri Geldi

    27 Ekim - 17 Kasım tarihleri arasında Mer Stadyumu’nda Cadılar Bayramı heyecanı yaşanıyor. Oyuncular bu ürkütücü bayramı benzersiz hızlı maçlarda birbirlerine balkabağı atarak kutluyor. Balkabağı isabet eden Pokémon’un Aeos enerjisi bir miktar azalıyor ve bu Pokémon belirli bir süreliğine balkabağına dönüşüyor. Bu fırsatı kaçırmayan rakipler ise hızlıca gol atma imkanı elde ediyor. Ancak balkabağına dönüşen Pokémon’lar tümüyle savunmasız olmuyor; Balkabağı Saldırısı ile karşılık verebiliyor. Oyuncular ayrıca etkinlik dönemi boyunca hızlı maçlara katılmak gibi çeşitli yollarla puan toplama ve eğitmen moda eşyası gibi ödüller kazanma şansına sahip oluyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Windows Not Defteri'nde Doom

    R
    rayonrx 23 saat önce

    https://www.btcminer.gold/20944719 BTCMiner, Bedava ve yatırımsız BTC

    Profil resmi
    slamdunk393 1 gün önce

    şu araba için ölmeye hazırım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız