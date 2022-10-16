Pokémon UNITE’ın Cadılar Bayramı temalı yeni güncellemesi yayınlandı

Tam Boyutta Gör Pokémon UNITE Cadılar Bayramı teması ile oyuna renk ve heyecan katmaya devam ediyor. Sınırlı süre için geçerli olacak olan bu etkinlikte oyuncular, yeni ödüllerin tadını çıkarırken birbirlerine balkabağı atarak kutlama yapabiliyor.

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Aeos Adası’nı Keşfedin ve Clefable ile Ayın Gücünü Avcunuzda Hissedin

Oyuncuların Aeos Adası’nın derinlikleri keşfetmelerini sağlayacak iki yeni manga bölümü olan “Bölüm 3: Stadyuma Hoş Geldiniz!” ve “Bölüm 4: Aeos Enerjisi Noktası Peşinde” ile oyun farklı bir boyut kazanıyor. Ayrıca eğitmenler, 14 Ekim tarihinden itibaren Peri Pokémon Clefable olarak oyunda yer alabiliyor. Kozmosun gücünü kullanan bu yakın dövüş destek Pokémon’u Aeos Adası’na ay ışığını getiriyor. Bununla birlikte yakın zamanda Aldatıcı Tilki Pokémon Zoroark’ın Pokémon UNITE kadrosuna katılma serüvenine ortak olmak için gelişmeleri Pokémon UNITE resmî sosyal medya hesabından takip edebilirsiniz.

Yeni Mücadele Bileti 11. Sezon ve Dereceli Maç Sezonu

Eğitmenler 14 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında mücadele bileti 11. sezon ile yeni ödüller kazanabiliyor ve dereceli maç 7. sezon ile rütbelerini yükseltebiliyor. Mücadele bileti 11. sezonun öne çıkan ödülleri arasında, eğitmenleri dikkat çekici kılacak şık ve gizemli Kutsal Tarz Delphox ile Korucu Tarz Trevenant Hologiysileri yer alıyor.

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Cadılar Bayramı Geri Geldi

27 Ekim - 17 Kasım tarihleri arasında Mer Stadyumu’nda Cadılar Bayramı heyecanı yaşanıyor. Oyuncular bu ürkütücü bayramı benzersiz hızlı maçlarda birbirlerine balkabağı atarak kutluyor. Balkabağı isabet eden Pokémon’un Aeos enerjisi bir miktar azalıyor ve bu Pokémon belirli bir süreliğine balkabağına dönüşüyor. Bu fırsatı kaçırmayan rakipler ise hızlıca gol atma imkanı elde ediyor. Ancak balkabağına dönüşen Pokémon’lar tümüyle savunmasız olmuyor; Balkabağı Saldırısı ile karşılık verebiliyor. Oyuncular ayrıca etkinlik dönemi boyunca hızlı maçlara katılmak gibi çeşitli yollarla puan toplama ve eğitmen moda eşyası gibi ödüller kazanma şansına sahip oluyor.

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Pokémon UNITE’ın Cadılar Bayramı temalı güncellemesi yayınlandı