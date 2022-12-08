Pokémon UNITE oynayanlara Zoroark ve Sableye hediye ediyoruz

Tam Boyutta Gör Pokémon şüphesiz oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi. Her geçen yıl da bu seriye dahil olan yeni oyunlar görüyoruz. En son çıkan Pokémon oyunlarından biri olan Pokémon UNITE'i oynayanlar için ise güzel bir haberimiz var.

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Zoroark ve Sableye hediye

Oyunun önemli karakterlerinden Zoroark ve Sableye'ı deneyimleyebilmeniz için sizlere toplamda 5 adet Zoroark ve Sableye kodu hediye edeceğiz. Bu hediyeye sahip olmak için yapmanız gereken sitemize üye olup bu konunun altına herhangi bir yorum atmak. 11 Aralık saat 23:59'a kadar bu konunun altına yorum atanlardan 5 kişiye hem Zoroark hem de Sableye kodu göndereceğiz.

Eğer daha önce Pokémon UNITE oynamadıysanız da bu kodlar sizin için iyi bir fırsat diyebilirim çünkü her iki Pokémon'un da önemli. Oyun hakkında detaylı bilgiyi ve mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pokemon.pokemonunite

Pokémon UNITE Games Ücretsiz 606,9 MB

Pokémon’un ilk 5’e 5 takım tabanlı stratejik savaş oyununda takımınızla rakibinizi alt edin!

Dünyanın dört bir yanından Aeos Adası’na gelen Eğitmenlerle birlikte Unite Maçlarına katılın! Unite Maçlarında Eğitmenler 5’er kişilik takımlar halinde mücadele ederek, verilen süre içerisinde en fazla sayıyı elde etmeye çalışır. Pokémon UNITE’ta takım çalışması başarıya giden yolda anahtar rol oynar. Vahşi Pokémon’ları yenerken, rakip takımın sayı yapmasını engellemeye çalışırken, hatta kendi Pokémon’unuza seviye atlatıp onu evrimleştirirken takım çalışması konusundaki yeteneklerinizi sınırlarına kadar zorlayıp galibiyete uzanın!

Önemli Özellikler:

SAVAŞIRKEN HAVALI GÖRÜNÜN: Hologiysiniz ile sahada farkınızı gösterin! Aeos enerjisi kullanılarak geliştirilen özel bir teknoloji sayesinde Eğitmenler Pokémon’larını holografik giysilerle donatabilir. Üstelik devamlı olarak yeni tarzlar çıkıyor!

UNITE HAREKETLERİ: Unite Hareketleri ile Pokémon’unuzun gerçek gücünü açığa çıkarın! Yalnızca Unite Maçlarında kullanılabilen bu yepyeni Pokémon hareketleri ile en zorlu durumlarda bile maçın gidişatını değiştirin.

SEVİYE ATLAYIN: Yeteneklerinizi kanıtlamak mı istiyorsunuz? Dereceli maçlara katılarak puan kazanın ve küresel lider tablosunda üst seviyelere tırmanın!

İLETİŞİMİN ÖNEMİ: En yetenekli Eğitmenler bile takım başarısında iletişimin önemini bilir. İşaretler, hızlı sohbet mesajları ve bir Pokémon oyununda ilk kez yer alan sesli iletişim sayesinde takım arkadaşlarınızla senkronizasyonu sağlayın.

PLATFORMLAR ARASI OYUN: Çapraz platform desteği sayesinde ister Nintendo Switch™ sistemi, isterse uyumlu mobil cihazlar ile dünyanın dört bir yanındaki Eğitmenler ile Unite Maçlarında mücadele edin. Eğitmenler hem Nintendo Switch’te hem de mobil cihazlarında Pokémon Eğitmen Kulübü veya Nintendo Hesaplarını kullanarak tüm cihazlarda eşzamanlı olarak ilerleme kaydedebilir.

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Pokémon UNITE oynayanlara Zoroark ve Sableye hediye ediyoruz