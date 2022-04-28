Polestar 2 güncellendi: Artırılmış menzil, hızlı şarj ve daha fazlası

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Elektrikli otomobil pazarının en dikkat çekici üyelerinden biri olan Polestar 2, yeni model yılında gelen güncelleme ile biraz daha fazla güç ve menzil sunmaya başladı. Bunun yanı sıra, yeni tasarım jantların da dahil olduğu değişiklikler de listede.

Polestar 2'nin tek elektrik motoruna sahip standart menzilli versiyonunda kullanılan yeni hücre kimyası sayesinde batarya kapasitesi 61 kWsa'ten 69 kWsa'e yükseldi. Böylelikle tek şarjla elde edilen azami sürüş menzili WLTP'ye göre 440 kilometreden 474 kilometreye çıktı.

Batarya ve yazılım güncellemeleri sayesinde DC hızlı şarj desteği 130 kW'a çıkarıldı. Ayrıca, elektrik motorunun maksimum gücü de 224 beygirden 228 beygire yükseltildi. Bunun yanı sıra, batarya paketini taşıyan plakanın sadece yenilenebilir enerji kullanan izabe tesislerinden alınması ve jantlarda kullanılan alüminyumun da aynı kaynakla değiştirilmesi ile araç başına 1350 kg CO2 tasarrufu yapılması hedefleniyor.

Tasarım ve diğer özelliklerde yapılan güncellemeler şöyle:

Yeni dış renk seçenekleri: Uzay ve Jüpiter

Yeni tasarım jantlar - 19 inç standart / 20 inç opsiyonel

Panoramik cam tavan için çıkarılabilir güneşlik

-7°C ile 25°C arasında iyileştirilmiş bir optimum sıcaklık aralığına sahip ısı pompası

Polestar 2, Almanya'da 44,725 euro'dan başlayan fiyatlarla satılıyor.

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Polestar 2 güncellendi: Daha uzun menzil ve hızlı şarj