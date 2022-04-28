Polestar 2 güncellendi: Artırılmış menzil, hızlı şarj ve daha fazlası

Elektrikli otomobil pazarının en dikkat çekici üyelerinden biri olan Polestar 2, yeni model yılında gelen güncelleme ile biraz daha fazla güç ve menzil sunmaya başladı. Bunun yanı sıra, yeni tasarım jantların da dahil olduğu değişiklikler de listede.
Polestar 2'nin tek elektrik motoruna sahip standart menzilli versiyonunda kullanılan yeni hücre kimyası sayesinde batarya kapasitesi 61 kWsa'ten 69 kWsa'e yükseldi. Böylelikle tek şarjla elde edilen azami sürüş menzili WLTP'ye göre 440 kilometreden 474 kilometreye çıktı.
Batarya ve yazılım güncellemeleri sayesinde DC hızlı şarj desteği 130 kW'a çıkarıldı. Ayrıca, elektrik motorunun maksimum gücü de 224 beygirden 228 beygire yükseltildi. Bunun yanı sıra, batarya paketini taşıyan plakanın sadece yenilenebilir enerji kullanan izabe tesislerinden alınması ve jantlarda kullanılan alüminyumun da aynı kaynakla değiştirilmesi ile araç başına 1350 kg CO2 tasarrufu yapılması hedefleniyor.
Tasarım ve diğer özelliklerde yapılan güncellemeler şöyle:
- Yeni dış renk seçenekleri: Uzay ve Jüpiter
- Yeni tasarım jantlar - 19 inç standart / 20 inç opsiyonel
- Panoramik cam tavan için çıkarılabilir güneşlik
- -7°C ile 25°C arasında iyileştirilmiş bir optimum sıcaklık aralığına sahip ısı pompası
Polestar 2, Almanya'da 44,725 euro'dan başlayan fiyatlarla satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.