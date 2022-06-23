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Polestar, 2022 Goodwood Hız Festivali'ne 4 kapılı grand tourer modeli Polestar 5'in prototipiyle katıldı. Şirket, 2024'te piyasaya sürmeyi planladığı modelin güç aktarma sistemiyle alakalı yeni bilgiler paylaştı.

Verilen bilgiye göre, Polestar 5, İsveç'te geliştirme süreci devam eden yeni bir güç aktarma sistemine sahip olacak. Bu sistemin 800 voltluk mimariye ve yüksek güç sunan arka elektrik motoruna sahip olacağı belirtiliyor. Öndeki elektrik motoruyla birleştirildiğinde ortaya toplamda 650 kW (872 HP) güç ve 900 Nm tork gibi etkileyici değerler çıkması hedefleniyor.

Festivale getirilen prototipe baktığımızda kamuflajın azaltıldığını ve yavaş yavaş üretim haline geçiş yapıldığını fark ediyoruz. Ancak önde ve arkada hala gerçek aydınlatmalara geçiş yapılmadığı göze çarpıyor. Zira üretim versiyonunda 'Thor'un çekici' olarak tanımlanan bölünmüş LED farların ve arkada boydan boya uzanan LED stopların kullanılacağını biliyoruz. Polestar 5'in son halinde nasıl görüneceği hakkında fikir edinmek için galerideki patent görsellerini inceleyebilirsiniz.

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Polestar 5, şirketin bu model için özel olarak geliştirdiği bir alüminyum şasi kullanacak. Günümüzde bazı süper otomobillerde kullanılan bu şaside alüminyum plakalar ve ekstrüzyonlar birbirine süper güçlü yapıştırıcıyla yapıştırılıyor. Bu da hem son derece hafif hem de sağlam bir yapı ortaya çıkarıyor. Söz konusu Polestar 5 gibi bir elektrikli otomobil olduğunda, mümkün olan en yüksek sürüş menzili için ağırlık da oldukça önemli.

Polestar, söz konusu 4 kapılı GT modelinin yanı sıra Polestar 3 ve Polestar 4 isimli SUV modellerini de görücüye çıkaracak. Tüm bu modeller önümüzdeki 3 yıl içerisinde piyasaya sürülmüş olacak.

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Polestar 5, iki elektrik motoruyla 872 beygir güç üretecek