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Yeni 2023 Honda CR-V henüz resmi olarak tanıtılmadı ama dış tasarımı neredeyse tamamen açığa çıktı diyebiliriz. Japon üretici şimdi de bizleri yeni CR-V'nin iç mekanıyla karşı karşıya getirdi.

2023 Honda CR-V'nin yaşam alanında selefine göre büyük bir değişim söz konusu. Öte yandan bu tasarım, yeni Civic'i inceleyen okurlarımıza oldukça tanıdık gelecektir. Zira üç kollu direksiyon simidi ve konsolun büyük oranda Civic ile benzerlik gösterdiğini söylemek mümkün. Konsolun üzerine tutturulan multimedya ekranı, petek desenli havalandırma menfezleri ve klima kontrolleri bu alanda ilk göze çarpan detaylar.

Orta konsolda ise Civic'e göre farklı bir yerleşim söz konusu. Krom ve parlak siyah detaylara yer verilen alanda vites topuzu sağa taşınırken hemen solunda fiziksel düğmelere yer verilmiş. Ön tarafta ise USB girişleri ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi dikkat çekiyor. Civic'teki bardaklıkları 2023 Honda CR-V'de göremiyoruz. İpucu görselinin çekim açısına bağlı olarak kadraja girmemiş olması muhtemel. Bunun dışında kapı içlerinin tasarımı da iki model arasındaki farklardan.

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2023 Honda CR-V'nin dış tasarımına ilişkin ipucu görselleri de geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Aşağıdaki fotoğraf galerisinde tüm görselleri inceleyebilirsiniz. Teknik detaylar henüz belli değil ancak benzinli motorun yanında hibrit seçeneğe de yer verileceğini biliyoruz. Şirket geçtiğimiz haftalarda daha sportif bir sürüş deneyimi sağlamak adına daha gelişmiş bir hibrit sisteme yer verileceğini açıklamıştı.

Japon üreticinin açıklamasına göre 12 Temmuz 2022'de yeni Honda CR-V ile ilgili daha fazla detay öğrenmeyi bekliyoruz. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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2023 Honda CR-V'nin iç mekanı da ortaya çıktı