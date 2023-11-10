Polestar 5 etkinlikte görücüye çıktı: 5 dakika şarj ile 160 km gidecek

Tam Boyutta Gör Volvo'nun elektrikli otomobil markası Polestar Los Angeles'daki bir etkinlikte yeni aracı Polestar 5'i görücüye çıkardı. Polestar'ın ki yıldır üzerinde çalıştığı otomobil 2025 yılında resmi olarak piyasaya çıkacak.

Daha önce sızan görüntülerle neredeyse birebir benzer görünüme sahip. Ön tarafta Polestar 4'dekilere benzer bölünmüş farlar bulunuyor. Arkaya doğru alçalarak devam eden tavan sportif bir görünüm sunuyor.

Tam Boyutta Gör Polestar 5'in 872 beygir ve 900 Nm torka sahip iki elektrik motorundan güç alacağını ve 800 Volt mimarısinde olacağını biliyoruz.

Polestar 5, iki elektrik motoruyla 872 beygir güç üretecek 1 yıl önce eklendi

Yeni ultra hızlı şarj destekleyen bataryalarla test ediliyor

Yeni ve ilginç olan bir bilgi Polestar 5'de StoreDot şirketinin geçtiğimiz günlerde tanıttığı XFC bataryalarının test edileceğinin açıklanması oldu. Ultra hızlı şarj olabilen bu bataryalar sayesinde 5 dakika şarj ile araç 160 km menzil katedebiliyor. Üstelik firmanın iddiasına göre bataryalar hızlı şarj sebebiyle zarar görmüyorlar. Ancak bataryaların 2025 yılında çıkacak modelde kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör Etkinlikte ayrıca markanın mevcut ve konsept halinde olan bütün modelleri sergilendi: 2024 model Polestar 2, Polestar 3, Polestar 4, Polestar Electric Roadster Konsept ve Polestar Synergy.

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Polestar 5 etkinlikte görücüye çıktı