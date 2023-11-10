Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Polestar 5 etkinlikte görücüye çıktı: 5 dakika şarj ile 160 km gidecek

    Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar yeni otomobili Polestar 5'i düzenlediği bir etkinlikte gösterdi. 2025 yılında piyasaya çıkacak olan araç süper hızlı şarj olan bataryalarla test ediliyor.
    Polestar 5 etkinlikte görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Volvo'nun elektrikli otomobil markası Polestar Los Angeles'daki bir etkinlikte yeni aracı Polestar 5'i görücüye çıkardı. Polestar'ın ki yıldır üzerinde çalıştığı otomobil 2025 yılında resmi olarak piyasaya çıkacak.

    Daha önce sızan görüntülerle neredeyse birebir benzer görünüme sahip. Ön tarafta Polestar 4'dekilere benzer bölünmüş farlar bulunuyor. Arkaya doğru alçalarak devam eden tavan sportif bir görünüm sunuyor.

    Polestar 5 etkinlikte görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Polestar 5'in 872 beygir ve 900 Nm torka sahip iki elektrik motorundan güç alacağını ve 800 Volt mimarısinde olacağını biliyoruz.

    Yeni ultra hızlı şarj destekleyen bataryalarla test ediliyor

    Yeni ve ilginç olan bir bilgi Polestar 5'de StoreDot şirketinin geçtiğimiz günlerde tanıttığı XFC bataryalarının test edileceğinin açıklanması oldu. Ultra hızlı şarj olabilen bu bataryalar sayesinde 5 dakika şarj ile araç 160 km menzil katedebiliyor. Üstelik firmanın iddiasına göre bataryalar hızlı şarj sebebiyle zarar görmüyorlar. Ancak bataryaların 2025 yılında çıkacak modelde kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor.

    Polestar 5 etkinlikte görücüye çıktı Tam Boyutta Gör

    Polestar 5 etkinlikte görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Etkinlikte ayrıca markanın mevcut ve konsept halinde olan bütün modelleri sergilendi: 2024 model Polestar 2, Polestar 3, Polestar 4, Polestar Electric Roadster Konsept ve Polestar Synergy. 
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor hava alırsa ne olur özel okulda sınıfta kalma var mı teknosa servis takip foxit reader türkçe yapma ultracef antibiyotik kullananlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız