Polestar 5 etkinlikte görücüye çıktı: 5 dakika şarj ile 160 km gidecek

Daha önce sızan görüntülerle neredeyse birebir benzer görünüme sahip. Ön tarafta Polestar 4'dekilere benzer bölünmüş farlar bulunuyor. Arkaya doğru alçalarak devam eden tavan sportif bir görünüm sunuyor.
Yeni ultra hızlı şarj destekleyen bataryalarla test ediliyor
Yeni ve ilginç olan bir bilgi Polestar 5'de StoreDot şirketinin geçtiğimiz günlerde tanıttığı XFC bataryalarının test edileceğinin açıklanması oldu. Ultra hızlı şarj olabilen bu bataryalar sayesinde 5 dakika şarj ile araç 160 km menzil katedebiliyor. Üstelik firmanın iddiasına göre bataryalar hızlı şarj sebebiyle zarar görmüyorlar. Ancak bataryaların 2025 yılında çıkacak modelde kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.