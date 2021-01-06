Pathologic serisinin geliştiricisinden hikaye odaklı mobil oyun: Know by Heart

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ice-Pick Lodge'un yaptığı yaptığı duygusal macera oyunu Know by Heart duyuruldu. Geliştirici stüdyoyu daha öncesinde Pathologic isimli korku oyunu serisinden tanıyoruz.

Ayrıca Bkz. "SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom 21 Ocak'ta mobil cihazlara geliyor"

İlginizi Çekebilir

2018'de "Yılın En İyi iPhone Oyunu" seçilen Donut County, Android için çıkışını yaptı

Geçtiğimiz günlerde iOS cihazlar ve PC için duyurulan duygusal macera oyunu Know by Heart, bu yıl içerisinde çıkışını gerçekleştirecek. Ne yazık ki net bir çıkış tarihi yok ancak bir sorun çıkmazsa oyunun Nisan - Haziran ayları arasında çıkması bekleniyor. Oyunun duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Known by Heart; müzikleri, hikayesi, atmosferik mini oyunları ve duygusal yönü ile öne çıkıyor. Yaklaşık 5 saatlik bir oynanış süresi sunan oyunda birkaç farklı son bulunuyor. Ana karakterimi Misha ile hala Sovyet dönemi etkisinin görüldüğü bir Rus kasabasına gideceğiz.

Ne yazık ki şu anda iOS için oyunun mağaza sayfası açılmış durumda değil. Bu yüzden herhangi bir ayrıntı bulunmuyor ancak oyunu daha derinlemesine incelemek isterseniz Steam sayfasına bakabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.