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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pathologic serisinin geliştiricisinden hikaye odaklı mobil oyun: Know by Heart

    Daha önce korku oyunu serisi olan Pathlogic'i geliştiren Ice-Pick Lodge'un yeni oyunu duyuruldu. Duygusal bir macera oyunu olacak olan Know by Heart, bu yıl çıkacak.
    4 gün
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Pathologic serisinin geliştiricisinden hikaye odaklı mobil oyun: Know by Heart
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ice-Pick Lodge'un yaptığı yaptığı duygusal macera oyunu Know by Heart duyuruldu. Geliştirici stüdyoyu daha öncesinde Pathologic isimli korku oyunu serisinden tanıyoruz.

    Ayrıca Bkz. "SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom 21 Ocak'ta mobil cihazlara geliyor"

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    Geçtiğimiz günlerde iOS cihazlar ve PC için duyurulan duygusal macera oyunu Know by Heart, bu yıl içerisinde çıkışını gerçekleştirecek. Ne yazık ki net bir çıkış tarihi yok ancak bir sorun çıkmazsa oyunun Nisan - Haziran ayları arasında çıkması bekleniyor. Oyunun duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz. 

    Known by Heart; müzikleri, hikayesi, atmosferik mini oyunları ve duygusal yönü ile öne çıkıyor. Yaklaşık 5 saatlik bir oynanış süresi sunan oyunda birkaç farklı son bulunuyor. Ana karakterimi Misha ile hala Sovyet dönemi etkisinin görüldüğü bir Rus kasabasına gideceğiz. 

    Ne yazık ki şu anda iOS için oyunun mağaza sayfası açılmış durumda değil. Bu yüzden herhangi bir ayrıntı bulunmuyor ancak oyunu daha derinlemesine incelemek isterseniz Steam sayfasına bakabilirsiniz.



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    drjacob (... ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    güzele benziyor bakacağım
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