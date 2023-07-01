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    TSMC hacklendi: Tarihte bilinen en büyük fidye talebi!

    Dünyanın en büyük yonga üreticisi olan TSMC, LockBit fidye yazılımı grubu tarafından dark webde listelendikten sonra veri ihlali yaşandığını doğruladı.          
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    TSMC hacklendi ilk açıklama geldi Tam Boyutta Gör
    Rusya bağlantılı LockBit fidye yazılımı grubu, geçtiğimiz günlerde dark web üzerinde TSMC'yi listeledi. Küresel dökümhane pazarının %60'ına hakim olan şirketten fidye için 70 milyon dolar istendi! LockBit, fidyenin ödenmemesi durumunda çalınan verileri yayınlamakla tehdit etti.

    TSMC, dark webde listelendi

    Equinix'te siber tehdit istihbaratı araştırmacısı olan William Thomas'a göre bu, tarihte bilinen en büyük fidye taleplerinden biri. LockBit, ödemenin reddedilmesi durumunda, ağa giriş noktaları ile birlikte şirket parolaları ve giriş bilgilerinin yayınlanacağını söyledi. Grup, çaldıklarını iddia ettikleri verilere dair herhangi bir kanıt sunmadı.

    Müşteri bilgileri etkilenmedi

    TSMC sözcüsü, siber güvenlik olayında sunucu başlangıç ayarları ve yapılandırmasıyla ilgili bilgilerin sızdırıldığını, müşteri bilgilerinin sızdırılmadığını söyledi. Sözcünün açıklamasına göre bu olay TSMC’nin ticari faaliyetlerini etkilemedi. TSMC, bu olaydan sonra güvenlik protokolleri ve standart işlem prosedürlerine uygun olarak ilgili tedarikçi ile veri alışverişini hemen sonlandırdı.

    Kinmax'den özür!

    Veriler, ağ oluşturma, bulut bilgi işlem, depolama ve veritabanı yönetimi gibi BT hizmetleri sunan bir şirket olan Kinmax Technology’den çalındı. Kinmax, TSMC ile çalışıyor ve TSMC’ye sızıntının neden kaynaklandığını bildiren şirket konumunda. Kinmax, Microsoft, Cisco, VMware gibi başka büyük şirketlerle de çalışıyor.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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