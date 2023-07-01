TSMC hacklendi: Tarihte bilinen en büyük fidye talebi!

Tam Boyutta Gör Rusya bağlantılı LockBit fidye yazılımı grubu, geçtiğimiz günlerde dark web üzerinde TSMC'yi listeledi. Küresel dökümhane pazarının %60'ına hakim olan şirketten fidye için 70 milyon dolar istendi! LockBit, fidyenin ödenmemesi durumunda çalınan verileri yayınlamakla tehdit etti.

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TSMC, dark webde listelendi

Equinix'te siber tehdit istihbaratı araştırmacısı olan William Thomas'a göre bu, tarihte bilinen en büyük fidye taleplerinden biri. LockBit, ödemenin reddedilmesi durumunda, ağa giriş noktaları ile birlikte şirket parolaları ve giriş bilgilerinin yayınlanacağını söyledi. Grup, çaldıklarını iddia ettikleri verilere dair herhangi bir kanıt sunmadı.

Müşteri bilgileri etkilenmedi

TSMC sözcüsü, siber güvenlik olayında sunucu başlangıç ayarları ve yapılandırmasıyla ilgili bilgilerin sızdırıldığını, müşteri bilgilerinin sızdırılmadığını söyledi. Sözcünün açıklamasına göre bu olay TSMC’nin ticari faaliyetlerini etkilemedi. TSMC, bu olaydan sonra güvenlik protokolleri ve standart işlem prosedürlerine uygun olarak ilgili tedarikçi ile veri alışverişini hemen sonlandırdı.

Kinmax'den özür!

Veriler, ağ oluşturma, bulut bilgi işlem, depolama ve veritabanı yönetimi gibi BT hizmetleri sunan bir şirket olan Kinmax Technology’den çalındı. Kinmax, TSMC ile çalışıyor ve TSMC’ye sızıntının neden kaynaklandığını bildiren şirket konumunda. Kinmax, Microsoft, Cisco, VMware gibi başka büyük şirketlerle de çalışıyor.

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