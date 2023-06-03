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    Porsche yeni logosunu tanıttı: Üç yıllık çalışmanın eseri

    Logo değişikliği yapan markalar arasına spor otomobil üreticisi Porsche de katıldı. Alman dev modernize edilmiş yeni logosunun üç yıllık bir süreçte tasarlandığını söylüyor.
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    Porsche yeni logosunu tanıttı: Üç yıllık çalışmanın eseri Tam Boyutta Gör
    Alman otomobil üreticisi Porsche, 75. yıl dönümü vesilesiyle tarihinde altıncı kez logo değişikliğine gitti. Şirket 1952'de kullanmaya başladığı logosunu 1954, 1963, 1973, 1994, 2008 yıllarında güncellemişti. Bu yıl yapılan son değişiklikler hemen fark edilmese de tasarımcıların üç yıldır üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
    Porsche yeni logosunu tanıttı: Üç yıllık çalışmanın eseri Tam Boyutta Gör
    Logo temel unsurlarını korurken bazı modern dokunuşlara maruz kaldı. Altın vurgulardaki kabartmalı arka doku yerini fırçalanmış metale bıraktı. Kırmızı detaylar üç boyutlu bal peteği yapısı deseniyle artık daha yenilikçi bir karaktere bürünüyor. Logodaki Stuttgart yazısı siyahla vurgulandı. Ortadaki şahlanan at öncekinden daha gösterişli hale geldi.

    Porsche yeni logosunu tanıttı: Üç yıllık çalışmanın eseri Tam Boyutta Gör

    Farklı testlere tabi tutuldu

    Logoda yapılan tüm değişiklikler teste tabi tutuldu. Yeni arma Weissach Geliştirme Merkezi'nde farklı iklim koşullarında test edildi ve tümünü başarıyla geçti. Güncellenen logo 2023 yılı bitmeden Porsche marka otomobillerdeki yerini alacak. Marka kimliğinin adaptasyonu, 75. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olarak 8 Haziran'da başlayacak.

    Porsche yeni logosunu tanıttı: Üç yıllık çalışmanın eseri Tam Boyutta Gör
    Porsche AG Pazarlama Direktörü Robert Ader konuyla ilgili açıklamasında "Porsche arması belirgin bir sembol ve aynı zamanda marka kimliğimizin merkezi bir unsuru. Bu nedenle, modernize edilen arma, marka tasarımımızı yeniden ele almamız için bir fırsat oldu. Duygusal vurguların altını çizmek için armayı daha hedefe yönelik bir şekilde kullanacağız. Aynı zamanda, Porsche yazısı daha da büyük bir önem kazanacak" dedi.
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    otomobil, Spor Araba ve
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