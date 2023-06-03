Tam Boyutta Gör Alman otomobil üreticisi Porsche, 75. yıl dönümü vesilesiyle tarihinde altıncı kez logo değişikliğine gitti. Şirket 1952'de kullanmaya başladığı logosunu 1954, 1963, 1973, 1994, 2008 yıllarında güncellemişti. Bu yıl yapılan son değişiklikler hemen fark edilmese de tasarımcıların üç yıldır üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Logo temel unsurlarını korurken bazı modern dokunuşlara maruz kaldı. Altın vurgulardaki kabartmalı arka doku yerini fırçalanmış metale bıraktı. Kırmızı detaylar üç boyutlu bal peteği yapısı deseniyle artık daha yenilikçi bir karaktere bürünüyor. Logodaki Stuttgart yazısı siyahla vurgulandı. Ortadaki şahlanan at öncekinden daha gösterişli hale geldi.

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Farklı testlere tabi tutuldu

Logoda yapılan tüm değişiklikler teste tabi tutuldu. Yeni arma Weissach Geliştirme Merkezi'nde farklı iklim koşullarında test edildi ve tümünü başarıyla geçti. Güncellenen logo 2023 yılı bitmeden Porsche marka otomobillerdeki yerini alacak. Marka kimliğinin adaptasyonu, 75. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olarak 8 Haziran'da başlayacak.

Tam Boyutta Gör Porsche AG Pazarlama Direktörü Robert Ader konuyla ilgili açıklamasında "Porsche arması belirgin bir sembol ve aynı zamanda marka kimliğimizin merkezi bir unsuru. Bu nedenle, modernize edilen arma, marka tasarımımızı yeniden ele almamız için bir fırsat oldu. Duygusal vurguların altını çizmek için armayı daha hedefe yönelik bir şekilde kullanacağız. Aynı zamanda, Porsche yazısı daha da büyük bir önem kazanacak" dedi.

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Porsche yeni logosunu tanıttı: Üç yıllık çalışmanın eseri