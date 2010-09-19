PowerDVD 10, GeForce ekran kartları için HDMI 1.4 üzerinden 3D video desteği aldı

CyberLink, PowerDVD 10 için hazırladığı yeni güncellemeyi kullanıma sundu. GeForce serisi Nvidia ekran kartları için hazırlanan yeni güncelleme ile PowerDVD 10'un daha iyi 3D deneyim sunması hedefleniyor. Yeni güncelleme kapsamında dikkat çeken en önemli yenilik, HDMI 1.4 ara birimi üzerinden Full HD 3D desteğinin gelmesi gösterilebilir.

Full HD 3D desteğine ek olarak tam kalite Blu-ray ses akışının da desteklendiği yeni güncellemede geliştirilmiş 3D konfigürasyon sayfası da bulunuyor. GeForce GTX 460'daki HDMI 1.3a bit-stream lossless pass-through için destek sunan yeni güncelleme aynı zamanda FujifilmFinePix REAL 3D W1 ile çekilen 3D videoları da oynatabiliyor.

CyberLink'in PowerDVD 10 için hazırladığı yeni güncellemeyi buradan indirebilirsiniz.