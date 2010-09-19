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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerDVD 10, GeForce ekran kartları için HDMI 1.4 üzerinden 3D video desteği aldı

8 yıl
9,9b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CyberLink, PowerDVD 10 için hazırladığı yeni güncellemeyi kullanıma sundu. GeForce serisi Nvidia ekran kartları için hazırlanan yeni güncelleme ile PowerDVD 10'un daha iyi 3D deneyim sunması hedefleniyor. Yeni güncelleme kapsamında dikkat çeken en önemli yenilik, HDMI 1.4 ara birimi üzerinden Full HD 3D desteğinin gelmesi gösterilebilir.

Full HD 3D desteğine ek olarak tam kalite Blu-ray ses akışının da desteklendiği yeni güncellemede geliştirilmiş 3D konfigürasyon sayfası da bulunuyor. GeForce GTX 460'daki HDMI 1.3a bit-stream lossless pass-through için destek sunan yeni güncelleme aynı zamanda FujifilmFinePix REAL 3D W1 ile çekilen 3D videoları da oynatabiliyor.

CyberLink'in PowerDVD 10 için hazırladığı yeni güncellemeyi buradan indirebilirsiniz.


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chamicals2 8 yıl
power dvd teknolojiyi yakındna takip edenler için süper bir programda şu altyazı olayını bir düzeltseler süper olacak
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demircibu 8 yıl
nvidia çok geniş kapsamlı düşünüyor yazılımdada iyiler ortak çalışdığı çok firma var
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Batuist 8 yıl
çok fazla kaynak kullanan bir yazılım.. donanım hızlandırma için alternatif çok daha hafif yazılımlar mevcut..
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met.nar 8 yıl
Arkadaşlar belki alakasız ancak bilgisayardaki HDMI portunun versiyonunu nasıl öğrenebiliriz? Hani 1.4'ü destekliyor mu?
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EXcom_Zkko 8 yıl

Batuist

çok fazla kaynak kullanan bir yazılım.. donanım hızlandırma için alternatif çok daha hafif yazılımlar mevcut..


Tek kelimeyle kod çöplüğü bu yazılım. Her versiyonla daha çok şişiyor, daha çok kaynak kullanıyor, daha yavaşlıyor.
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ultiMance 8 yıl
nVİDİA yine boş durmuyor para dağıtmaya devam...
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sadtneverdie 8 yıl

ultiMance

nVİDİA yine boş durmuyor para dağıtmaya devam...



adamlar hizmet sunuyor size batıyor çok ilginç.
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FightF0RFreedom 8 yıl
helal olsun adamlara. yazılım konusunda döktürüyorlar.
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