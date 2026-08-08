Tam Boyutta Gör Netflix'in The Witcher dizisinin bu yıl 5. sezonuyla ekranlara dönmesi bekleniyordu. Netflix daha önce yaptığı açıklamalarda, aynı zamanda dizinin son sezonu olacak 5. sezonunun 2026'da yayınlanacağını söylemişti. Ancak görünen o ki planlar değişmiş. Çünkü Netflix, The Witcher'ı sessiz sedasız 2026 programından çıkardı. 2026'da yayınlanacak Netflix yapımları arasında artık The Witcher görünmüyor.

The Witcher'ın 5. Sezonu 2027'ye Ertelendi

Netflix, dizinin 5. sezonu için henüz yeni bir yayın tarihi açıklamadı. Ancak What's On Netflix tarafından aktarılan bilgilere göre yeni sezon 2027'de ekrana gelecek. Ancak bunun için 2027'nin ortalarına kadar beklememiz gerekebileceği konuşuluyor. Zira bunun öyle ufak bir erteleme olmadığı söyleniyor.

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The Witcher dizisi özellikle ilk iki sezonuyla epey ses getirmiş olsa da 3. sezonla birlikte düşüşe geçti ve başrol oyuncusunu değiştirdiği 4. sezonda da adeta dibi gördü. 4. sezonda izleyicisinin yarısından fazlasını kaybeden dizi, 5. sezona da o eski heyecanından epey uzak bir şekilde girecek gibi görünüyor. Bu son erteleme, dizi işleri daha da kötü hâle getirebilir. Çünkü sezonlar arasındaki ara açıldıkça, yeni sezon için izleyicileri geri toplamak da zorlaşıyor. Özellikle The Witcher gibi düşüşte bir dizi için bu bir hayli zor olacaktır.

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