Netflix, The Witcher'ı sessiz sedasız 2026 programından çıkardı

The Witcher'ın 5. Sezonu 2027'ye Ertelendi
Netflix, dizinin 5. sezonu için henüz yeni bir yayın tarihi açıklamadı. Ancak What's On Netflix tarafından aktarılan bilgilere göre yeni sezon 2027'de ekrana gelecek. Ancak bunun için 2027'nin ortalarına kadar beklememiz gerekebileceği konuşuluyor. Zira bunun öyle ufak bir erteleme olmadığı söyleniyor.
The Witcher dizisi özellikle ilk iki sezonuyla epey ses getirmiş olsa da 3. sezonla birlikte düşüşe geçti ve başrol oyuncusunu değiştirdiği 4. sezonda da adeta dibi gördü. 4. sezonda izleyicisinin yarısından fazlasını kaybeden dizi, 5. sezona da o eski heyecanından epey uzak bir şekilde girecek gibi görünüyor. Bu son erteleme, dizi işleri daha da kötü hâle getirebilir. Çünkü sezonlar arasındaki ara açıldıkça, yeni sezon için izleyicileri geri toplamak da zorlaşıyor. Özellikle The Witcher gibi düşüşte bir dizi için bu bir hayli zor olacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: