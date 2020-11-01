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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    James Gunn Suicide Squad 3'ün büyük bir ihtimalle gerçekleşeceğini söyledi

    İlk film ile büyük tepki toplayan Suicide Squad filminin ikincisi şu anda yapım aşamasında. İkinci filmin yönetmeni James Gunn da üçüncü film ile ilgili bir açıklamada bulundu.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    James Gunn Suicide Squad 3'ün büyük bir ihtimalle gerçekleşeceğini söyledi
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    DC'nin popüler çizgi romanlarından Suicide Squad'tan uyarlanarak yapılan Suicide Squad filminin birincisi 2016 yılında yayınlanmıştı. Film; hikayesi, oyuncuları ve özellikle Joker'i ile birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Yıllar sonra da yeni bir Suicide Squad filmi duyuruldu ancak ilk filmin devamı niteliğinde değil.

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    Şu anda yapım aşamasın olan Suicide Squad filminin ismi "The Suicide Squad" olacak ve dediğimiz gibi devam filmi niteliğinde olmayacak. Bunun yerine seriyi yeniden başlatan bir film, yani "reboot" olacak. Filmin karakterlerine bakıldığında da ilk filmdeki birçok karakterin bu filmde olmadığını görüyoruz.

    Bu yeni filmin yönetmenliğini de daha önce Guardians of the Galaxy filinin yönetmenliğini yapan James Gunn yapıyor. Geçtiğimiz gün de yönetmen James Gunn, bu yeni Suicide Squad filminin devamı hakkında konuştu. James Gunn, devam filminin gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi. İkinci film henüz vizyona girmedi ancak gişedeki durumuna göre devam filminin olup olmayacağını anlayabiliriz. 

    James Gunn Suicide Squad 3'ün büyük bir ihtimalle gerçekleşeceğini söyledi
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    The Suicide Squad'ın vizyon tarihi 6 Ağustos 2021. Senaristliğini ve yönetmenliğini James Gunn üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, John Cena, Viola Davis, Jai Courtney, Michael Rooker, Flula Borg, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Steve Agee, Mayling Ng, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion, Sean Gunn, Storm Reid, Taika Waititi, Joaquín Cosío ve Juan Diego Botto bulunuyor.



    https://screenrant.com/suicide-squad-3-movie-possible-james-gunn-dc/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    46 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    GotG 3 ne oldu müdür?
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