James Gunn Suicide Squad 3'ün büyük bir ihtimalle gerçekleşeceğini söyledi

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DC'nin popüler çizgi romanlarından Suicide Squad'tan uyarlanarak yapılan Suicide Squad filminin birincisi 2016 yılında yayınlanmıştı. Film; hikayesi, oyuncuları ve özellikle Joker'i ile birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Yıllar sonra da yeni bir Suicide Squad filmi duyuruldu ancak ilk filmin devamı niteliğinde değil.

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Şu anda yapım aşamasın olan Suicide Squad filminin ismi "The Suicide Squad" olacak ve dediğimiz gibi devam filmi niteliğinde olmayacak. Bunun yerine seriyi yeniden başlatan bir film, yani "reboot" olacak. Filmin karakterlerine bakıldığında da ilk filmdeki birçok karakterin bu filmde olmadığını görüyoruz.

Bu yeni filmin yönetmenliğini de daha önce Guardians of the Galaxy filinin yönetmenliğini yapan James Gunn yapıyor. Geçtiğimiz gün de yönetmen James Gunn, bu yeni Suicide Squad filminin devamı hakkında konuştu. James Gunn, devam filminin gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi. İkinci film henüz vizyona girmedi ancak gişedeki durumuna göre devam filminin olup olmayacağını anlayabiliriz.

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The Suicide Squad'ın vizyon tarihi 6 Ağustos 2021. Senaristliğini ve yönetmenliğini James Gunn üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, John Cena, Viola Davis, Jai Courtney, Michael Rooker, Flula Borg, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Steve Agee, Mayling Ng, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion, Sean Gunn, Storm Reid, Taika Waititi, Joaquín Cosío ve Juan Diego Botto bulunuyor.

https://screenrant.com/suicide-squad-3-movie-possible-james-gunn-dc/

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