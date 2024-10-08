Prime Alışveriş Festivali'nde kaçırmamanız gereken indirimli teknolojik ürünler

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’da Prime üyelerine özel indirim başladı. Prime Alışveriş Festivali kapsamında tüm kategorilerde on binlerce ürün indirime girdi. İndirime giren teknolojik ürünleri sizin için listeledik. Listemizdeki ürünler son günlerin en düşük fiyatına inmiş durumda.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali’nde öne çıkan ilk fırsatlar! 19 sa. önce eklendi

Prime Alışveriş Festivali’nden sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL’ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz. Daha önce Prime’u kullanmadıysanız ilk 30 gün ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. İndirimler 14 Ekim saat 23.59’a kadar devam edecek.

İndirimli Teknolojik Ürünler

İndirimli PC ve PC ürünleri

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Prime Alışveriş Festivali'nde indirime giren teknolojik ürünler