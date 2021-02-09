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    Electronic Arts, mobil oyun stüdyosu Glu Mobile'ı 2.1 milyar dolara satın alıyor

    Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden biri olan Electronic Arts, mobil oyun geliştirme stüdyosu Glu Mobile'ı 2.1 milyar dolara satın alıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    09 Şubat 2021, 12:30 (Güncellendi, 1 hf.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Electronic Arts, mobil oyun stüdyosu Glu Mobile'ı 2.1 milyar dolara satın alıyor
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    Oyun sektöründeki satın alımlar son hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yarış oyunları ile tanınan oyun stüdyosu Codemasters'ı satın alan Electronic Arts, şimdi de başka bir stüdyoyu satın aldı.

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    Electornic Arts'ın geçtiğimiz saatlerde yaptığı duyuruya göre şirket, mobil oyun geliştirme stüdyosu olan Glu Mobile'ı 2.1 milyar dolara satın alıyor. Bu satın alım da oyun dünyasının en büyük satın alımlarından biri olacak. Glu Mobile'ın daha önce geliştirdiği oyunlardan bazıları şöyle: Diner Dash, Disney Sorceror’s Arena, WWE Universe, TapSports Baseball '20, Kim Kardashian Hollywood ve Deer Hunter.

    Rapora göre Glu Mobile geçtiğimiz yıl yayınladığı oyunlardan 1.32 milyar dolar kazanç sağlamış. EA'nin açıklamasına göre bu satın alımın ardından EA'in Glu Mobile'dan beklentisi, şu anda yapmış oldukları oyunlar haricinde spor, RPG, lifestyle ve casual türündeki oyunlar ile kataloglarını genişletmesi.

    Bu anlaşmanın sonucunda toplamda 800 Glu Mobile çalışanı, EA'nin çatısı altına girmiş oldu. Satın alımın tamamen 30 Haziran 2021'de bitirilmesi bekleniyor.



    https://www.ign.com/articles/ea-acquires-glu-mobile-2-billion Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Code master'ın satın alımı direkten döndü diye hatırlıyorum
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    M mustafacoban (mustafa coban) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    EA nın derdi Apex legends i mobile sokum desteklemek
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir Gameloft olmasa da oyunları az gözükse de yılda 1,32 milyar dolar az para değil. Diner Dash'ı oynamıştım. EA ne yapar ne eder burayı ihya eder, kendi IP'lerini yaptırır.



    El atmışken Deer Hunter denen seriyi de iptal etsinler.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mobil oyunlarda ilk oyunlardan birisi olan Glyder ve Glyder 2 vardı sonra beni ilk oynadığımda çok etkilemişti.



    Deer Hunter serisi iyidir.
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