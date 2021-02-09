Electronic Arts, mobil oyun stüdyosu Glu Mobile'ı 2.1 milyar dolara satın alıyor

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Oyun sektöründeki satın alımlar son hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yarış oyunları ile tanınan oyun stüdyosu Codemasters'ı satın alan Electronic Arts, şimdi de başka bir stüdyoyu satın aldı.

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Electornic Arts'ın geçtiğimiz saatlerde yaptığı duyuruya göre şirket, mobil oyun geliştirme stüdyosu olan Glu Mobile'ı 2.1 milyar dolara satın alıyor. Bu satın alım da oyun dünyasının en büyük satın alımlarından biri olacak. Glu Mobile'ın daha önce geliştirdiği oyunlardan bazıları şöyle: Diner Dash, Disney Sorceror’s Arena, WWE Universe, TapSports Baseball '20, Kim Kardashian Hollywood ve Deer Hunter.

Rapora göre Glu Mobile geçtiğimiz yıl yayınladığı oyunlardan 1.32 milyar dolar kazanç sağlamış. EA'nin açıklamasına göre bu satın alımın ardından EA'in Glu Mobile'dan beklentisi, şu anda yapmış oldukları oyunlar haricinde spor, RPG, lifestyle ve casual türündeki oyunlar ile kataloglarını genişletmesi.

Bu anlaşmanın sonucunda toplamda 800 Glu Mobile çalışanı, EA'nin çatısı altına girmiş oldu. Satın alımın tamamen 30 Haziran 2021'de bitirilmesi bekleniyor.

https://www.ign.com/articles/ea-acquires-glu-mobile-2-billion

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