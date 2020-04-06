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    Proton pili geliştirildi

    Pilde kullanılan elektrotlar katı kinon polimerlerinden elde edilmekle birlikte pildeki asidik elektrolit çözeltisi yalnızca hidrojen iyonlarının hareketi sayesinde enerji üretiyor.
    2 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Proton pili geliştirildi
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    Uppsala University araştırmacıları tamamı organik bileşenlerden oluşan deneysel çevreci pil geliştirdi. Yeni geliştirilen pilin dakikalar içerisinde şarj olabildiği ve çok düşük sıcaklıklarda dahi çalışabildiği belirtiliyor.

    Günlük yaşamda kullandığımız pillerin üretimi için oldukça fazla sayıda ve farklı çeşitte metal malzemeler gerekiyor ve bu malzemelerin çıkarılma sürecinde de doğaya oldukça fazla miktarda zarar veriliyor, doğa kirletiliyor.

    Tamamıyla organik bileşenlerden oluşan pil

    Proton pili geliştirildi

    Yeni üretilen pilin doğada oldukça kolay bulunan kinon organik bileşiklerinden üretildiği belirtilmeke birlikte bu madde aslında bakterilerin oldukça sık kullandığı ve bitklilerin fotosentez gibi metabolik olaylarda tükettiği bir organik bileşik türünü oluşturuyor.

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    Yeni pilde kullanılan elektrotlar katı kinon polimerlerinden elde edilmekle birlikte pilin, temel pil mekanizmasındaki gibi asidik elektrolit çözeltisi sayesinde elektrik akımı ürettiği belirtilmekle birlikte yeni pildeki elektrolit çözeltisi yalnızca hidrojen iyonlarının hareketi sayesinde enerji üretiyor. Bu sebeple yeni pil proton pili olarak adlandırılıyor.

    Bütün olumlu özelliklere ilave olarak pillerin kapasitesi yalnızca 60mAh gücünde olmasına rağmen piller 100 saniyede tam kapasitede şarj oluyor ve 500 şarj/deşarj döngüsüne kadar dayanıyor.

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    Ayrıca araştırmacılar yeni pilde bulunan elektrolit çözeltisinin standart pildeki çözeltiye göre çok daha güvenli olduğunu, yeni pilin patlamayacağını veya alev almayacağını belirtiyor. Piller -24 santigrat derecede dahi çalışabiliyor.

    Yeni araştırma Angewandte Chemie dergisinde yayımlandı.



    https://www.uu.se/en/news-media/news/article/?id=14406&typ=artikel&lang=en Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    celik44 (hmt çlk) 2 gün en beğenilen
    Geliştirilen 99999999'uncu pil haberi
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    GAMBIT 2 gün
    "Yeni pilde kullanılan elektrotlar katı kinon polimerlerinden elde edilmekle birlikte pilin, temel pil mekanizmasındaki gibi asidik elektrolit çözeltisi sayesinde elektrik akımı ürettiği belirtilmekle birlikte yeni pildeki elektrolit çözeltisi yalnızca hidrojen iyonlarının hareketi sayesinde enerji üretiyor."

    müthiş bir paragraf. 10/10.
    "Yeni pilde kullanılan elektrotlar katı kinon polimerlerinden elde edilmekle birlikte pilin, temel pil mekanizmasındaki gibi asidik elektrolit çözeltisi sayesin...
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    burakdc 2 gün
    Bende uzun zamandır pil haberi alamadık dıyordum . İlac gıbı geldı.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Morphinz (Morphin ) 1 gün
    Aylık donanımhaber pil haberine hoş geldiniz.
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    farukkartal1 1 gün yeni yorumcu
    ee bu kaçıncı pil oldu ama
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    niyazieser 1 gün yeni yorumcu
    sıkıldık artık bu proton'un pil haberinden kaçıncı oldu bu
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    burakdc 2 gün
    Bende uzun zamandır pil haberi alamadık dıyordum . İlac gıbı geldı.
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    nebulabado 2 gün
    Proton diyince ben de nükleere güç ile çalışan pil sandım.

    Tühhh...
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    interwap (Volkan ) 2 gün
    Genelde bu haberle şöyle biter : Araştırmanın hayata geçmesi için 999 yıl beklememiz gerekecek.
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    celik44 (hmt çlk) 2 gün en beğenilen
    Geliştirilen 99999999'uncu pil haberi
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    GAMBIT 2 gün
    "Yeni pilde kullanılan elektrotlar katı kinon polimerlerinden elde edilmekle birlikte pilin, temel pil mekanizmasındaki gibi asidik elektrolit çözeltisi sayesinde elektrik akımı ürettiği belirtilmekle birlikte yeni pildeki elektrolit çözeltisi yalnızca hidrojen iyonlarının hareketi sayesinde enerji üretiyor."

    müthiş bir paragraf. 10/10.
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