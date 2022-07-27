PS Plus abonelerine Ağustos 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar resmi olarak açıklandı

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Bildiğiniz gibi PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi geçtiğimiz ay yenilendi. Ancak aylık oyunlar gelmeye devam edecek ve geçtiğimiz saatlerde de Ağustos 2022 oyunları belli oldu.

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Geçtiğimiz saatlerde çıkan söylentiler son birkaç aydır olduğu gibi doğru çıktı. Bu ay gerçekten güzel oyunlar olduğunu söyleyebiliriz. Oyunlar 2 Ağustos'ta erişime açılacak ve 6 Eylül'e kadar kütüphanenize eklerseniz PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece oyunları oynayabileceksiniz.

Ağustos 2022 PS Plus Oyunları

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (PS5, PS4)

Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4)

Little Nightmares (PS4)

Oyunların görsellerini de aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

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PS Plus Ağustos 2022 ücretsiz oyunları açıklandı