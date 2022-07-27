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    PS Plus abonelerine Ağustos 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar resmi olarak açıklandı

    Sony'nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'ın Ağustos 2022 oyunları resmi olarak açıklandı. İşte Ağustos 2022 PS Plus oyunları.
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    PS Plus Ağustos 2022 ücretsiz oyunları açıklandı
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    Bildiğiniz gibi PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi geçtiğimiz ay yenilendi. Ancak aylık oyunlar gelmeye devam edecek ve geçtiğimiz saatlerde de Ağustos 2022 oyunları belli oldu.

    Geçtiğimiz saatlerde çıkan söylentiler son birkaç aydır olduğu gibi doğru çıktı. Bu ay gerçekten güzel oyunlar olduğunu söyleyebiliriz. Oyunlar 2 Ağustos'ta erişime açılacak ve 6 Eylül'e kadar kütüphanenize eklerseniz PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece oyunları oynayabileceksiniz.

    Ağustos 2022 PS Plus Oyunları

    • Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (PS5, PS4)
    • Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4)
    • Little Nightmares (PS4)

    Oyunların görsellerini de aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

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