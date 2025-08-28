PS Plus abonelerine Eylül ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Eylül 2025 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Ağustos ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Lies of P, Day Z ve My Hero One’s Justice 2 dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Eylül ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Psychonauts 2, Stardew Valley ve Viewfinderolacak. Bu üç oyunun 2 Eylül'den itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım.
- Psychonauts 2
- Stardew Valley | PS4
- Viewfinder | PS4, PS5
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 3.500TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.