PS Plus abonelerine Eylül ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Eylül ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Eylül 2025 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Ağustos ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Lies of P, Day Z ve My Hero One’s Justice 2 dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Eylül ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Psychonauts 2, Stardew Valley ve Viewfinderolacak. Bu üç oyunun 2 Eylül'den itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım.

Psychonauts 2

Stardew Valley | PS4

Viewfinder | PS4, PS5

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 3.500TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

