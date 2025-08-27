Sony'den sevindiren haber: PlayStation Store iade süreci kolaylaşıyor

Oyunları iade etmek kolaylaşıyor
Paylaşılan detaylara göre, yeni iade süreci hem PlayStation App üzerinden hem de web sitesinden yapılabiliyor. Uygulama tarafında süreç daha hızlı işlese de web sürümünde de benzer şekilde, "İşlem Geçmişi" bölümünden satın alınan oyun seçilerek iade talebi gönderilebiliyor. Elbette iade için belirlenen kurallar değişmiş değil. Satın alınan oyunun üzerinden 14 gün geçmemiş olması ve oyunun indirilmemiş ya da oynanmamış olması gerekiyor. Ancak ürünün kusurlu çıkması durumunda bu koşullar esnetilebiliyor.
PS Store'a ek olarak, yakın tarihte bölge kilitlerini de gevşetmeye başladı. God of War: Ragnarok, Spider-Man 2, The Last of Us Part II Remastered ve Helldivers 2 gibi oyunlara ait ülke erişim listeleri güncellendi. Ayrıca Apple Pay desteği, doğrulanmış satın alımlara özel değerlendirme sistemi ve PS5 mağazasında erişilebilirlik etiketleri gibi farklı yenilikler üzerinde de çalışıyor.