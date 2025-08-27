Sony'den sevindiren haber: PlayStation Store iade süreci kolaylaşıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation Store kullanıcıları için uzun süredir şikâyet konusu olan iade sürecinde önemli bir değişiklik yaptı. Artık satın alınan oyunları geri iade etmek çok daha basit hale geliyor. Şirket, doğrudan "İade Talep Et" butonu ile birkaç adımda geri ödeme işleminin tamamlamasını sağlayacak.

Oyunları iade etmek kolaylaşıyor

Paylaşılan detaylara göre, yeni iade süreci hem PlayStation App üzerinden hem de web sitesinden yapılabiliyor. Uygulama tarafında süreç daha hızlı işlese de web sürümünde de benzer şekilde, "İşlem Geçmişi" bölümünden satın alınan oyun seçilerek iade talebi gönderilebiliyor. Elbette iade için belirlenen kurallar değişmiş değil. Satın alınan oyunun üzerinden 14 gün geçmemiş olması ve oyunun indirilmemiş ya da oynanmamış olması gerekiyor. Ancak ürünün kusurlu çıkması durumunda bu koşullar esnetilebiliyor.

PS Store'a ek olarak, yakın tarihte bölge kilitlerini de gevşetmeye başladı. God of War: Ragnarok, Spider-Man 2, The Last of Us Part II Remastered ve Helldivers 2 gibi oyunlara ait ülke erişim listeleri güncellendi. Ayrıca Apple Pay desteği, doğrulanmış satın alımlara özel değerlendirme sistemi ve PS5 mağazasında erişilebilirlik etiketleri gibi farklı yenilikler üzerinde de çalışıyor.

