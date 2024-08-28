PS Plus abonelerine Eylül ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

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Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Eylül ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Eylül 2024 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Ağustos ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Ender Lilies: Quietus of the Knights, LEGO Star Wars The Skywalker Saga ve Five Nights at Freddy’s Security Breach olmak üzere 3 yeni yapım eklenmişti.

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Eylül ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Quidditch Champions, MLB The Show 24 ve Little Nightmares II olacak. Bu üç oyunun 3 Eylül Salı gününden 1 Ekim'e kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 3 Eylül'e kadar kadar Ender Lilies: Quietus of the Knights, LEGO Star Wars The Skywalker Saga ve Five Nights at Freddy’s Security Breach'i oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Quidditch Champions | PS4, PS5

MLB The Show 24 | PS4, PS5

Little Nightmares II | PS4, PS5

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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PS Plus Eylül 2024 oyunları belli oldu: 3.600 TL değerinde