PS Store'daki İlkbahar İndirimi'ne 500 yeni oyun eklendi: %80'e varan fırsatlar

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PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da geçtiğimiz haftalarda başlayan İlkbahar İndirimi'ne 500 yeni oyun eklendi. Yani kısaca yeni bir indirim dönemi başladı diyebiliriz.

Twitter'a Edit Özelliği, Rainbow Six Mobile ve Haftalık Öneri 1 gün önce eklendi

İndirime giren oyunlara baktığımızda bir önceki oyunlar hariç diğer tüm oyunların indirime girdiğini görebiliyoruz. İndirim oranlarına baktığımızda yüzde 80'e kadar çıktığını görebiliyoruz. İndirimin son tarihi 28 Nisan 2022. İndirime giren tüm oyunlara buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan oyunları bulabilirsiniz.

PlayStation Bahar İndirimi

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PS Store'daki İlkbahar İndirimi'ne 500 yeni oyun eklendi