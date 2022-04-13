PS Store'daki İlkbahar İndirimi'ne 500 yeni oyun eklendi: %80'e varan fırsatlar

PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da geçtiğimiz haftalarda başlayan İlkbahar İndirimi'ne 500 yeni oyun eklendi. Yani kısaca yeni bir indirim dönemi başladı diyebiliriz.
İndirime giren oyunlara baktığımızda bir önceki oyunlar hariç diğer tüm oyunların indirime girdiğini görebiliyoruz. İndirim oranlarına baktığımızda yüzde 80'e kadar çıktığını görebiliyoruz. İndirimin son tarihi 28 Nisan 2022. İndirime giren tüm oyunlara buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan oyunları bulabilirsiniz.
PlayStation Bahar İndirimi
- PS5™ için WWE 2K22 - 524,25 TL
- The Last of Us Part II - 174,50 TL
- Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök - 284,85 TL
- FAR CRY®6 Standard Edition PS4 & PS5 - 284,50 TL
- Call of Duty®: Vanguard - Standart Sürüm - 299,40 TL
- Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5 - 265,30 TL
- Cyberpunk 2077 - 239,50 TL
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition - 234,15 TL
- Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle PS4 & PS5 - 473,40 TL
- STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Deluxe Sürüm - 105,00 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Maalesef kaçınılmazdı
Başlığı yanlış okudun bi daha oku