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    PS Store'daki İlkbahar İndirimi'ne 500 yeni oyun eklendi: %80'e varan fırsatlar

    PlayStation Store'da geçtiğimiz günlerde başlattığı İlkbahar İndirimi kampanyasına 500 yeni yapım ekledi. İndirimler yüzde 80'e varıyor.                         
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    PS Store'daki İlkbahar İndirimi'ne 500 yeni oyun eklendi
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    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da geçtiğimiz haftalarda başlayan İlkbahar İndirimi'ne 500 yeni oyun eklendi. Yani kısaca yeni bir indirim dönemi başladı diyebiliriz.

    İndirime giren oyunlara baktığımızda bir önceki oyunlar hariç diğer tüm oyunların indirime girdiğini görebiliyoruz. İndirim oranlarına baktığımızda yüzde 80'e kadar çıktığını görebiliyoruz. İndirimin son tarihi 28 Nisan 2022. İndirime giren tüm oyunlara buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan oyunları bulabilirsiniz.

    PlayStation Bahar İndirimi

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 5 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 6 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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