Starfield, PlayStation 5'e mi geliyor? Doğrulanmış olabilir

Starfield'ın PS5 sürümü için yeni bilgiler ortaya çıktı
Kaçıranlar için Starfield'ın PlayStation'a geleceğine dair söylentiler bir süredir devam ediyor. Ancak bu konuda elde tutulur bir bilgi paylaşılmamıştı. Ancak yeni bir sızıntıda bu sessizlik bozuldu. Starfield, PS logosu ile Creation Club web sitesinde görüldü. Üstelik bu logo Xbox ve PC Oyun logolarının yanında görünüyor. Ayrıca söz konusu sızıntı kısa süre sonra kaldırıldı.
Bilmeyenler için 2023’ün beklenen oyunlarından olan Starfield, oldukça tipik bir Bethesda oyunu olsa da hem eleştirildi hem de beğeni kazanmayı başarmıştı. Bethesda ise Starfield’ın çıkışından iki hafta sonra 10 milyon oyuncuya ulaştığını ve firma tarihinin en büyük lansmanı olduğunu söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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