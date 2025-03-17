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    Anlık Bildirim

    Starfield, PlayStation 5'e mi geliyor? Doğrulanmış olabilir

    Microsoft, Xbox'a özel bir oyunu daha PlayStation 5'e taşımaya hazırlanıyor.  Bir mod içerisinde kısa süreliğine PlayStation logosu belirdi. İşte detaylar...   
    Xbox'a özel bir oyun daha PS5 için göründü! Sırada ne var? Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un çoklu platform stratejisi kapsamında, Xbox özel oyunları Playstation platformuna gelmeye devam ediyor. Forza Horizon 5’in PS5 için duyurulmasının ardından, şimdi de sürpriz bir sızıntı daha paylaşıldı. Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Starfield, çok yakında PS5'e çıkabilir.

    Starfield'ın PS5 sürümü için yeni bilgiler ortaya çıktı

    Kaçıranlar için Starfield'ın PlayStation'a geleceğine dair söylentiler bir süredir devam ediyor. Ancak bu konuda elde tutulur bir bilgi paylaşılmamıştı. Ancak yeni bir sızıntıda bu sessizlik bozuldu. Starfield, PS logosu ile Creation Club web sitesinde görüldü. Üstelik bu logo Xbox ve PC Oyun logolarının yanında görünüyor. Ayrıca söz konusu sızıntı kısa süre sonra kaldırıldı. 

    Xbox'a özel bir oyun daha PS5 için göründü! Sırada ne var? Tam Boyutta Gör
    Söylentilere göre Starfield, 2025 yılı içerisinde PlayStation'a çıkış yapacak. Bu bilgi kesin olarak doğrulanmadı. Ancak daha önce Xbox başkanı Phil Spencer ''çapraz platform sürümü söz konusu olduğunda hiçbir Xbox oyununun masadan kalkmadığını'' duyurmuştu. Yani DOOM: The Dark Ages, Gears of War ve Starfield gibi büyük birinci taraf oyunların hepsi PlayStation'da yayınlanmaya uygun.

    Bilmeyenler için 2023’ün beklenen oyunlarından olan Starfield, oldukça tipik bir Bethesda oyunu olsa da hem eleştirildi hem de beğeni kazanmayı başarmıştı. Bethesda ise Starfield’ın çıkışından iki hafta sonra 10 milyon oyuncuya ulaştığını ve firma tarihinin en büyük lansmanı olduğunu söylemişti.

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