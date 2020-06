The Last of us Part II incelemeleri, muazzam bir oyunun hayranları beklediğini söylüyor

Tam Boyutta Gör

Sony kanadında gündem PlayStation 5’in dün yapılan tanıtım etkinliğine yoğunlaşmışken PlayStation 4 cephesinde ise The Last of us Part II fırtınası esiyor.

Sancılı bir süreç ve ertelemeler derken nihayet 19 Haziran tarihinde oyuncularla buluşmaya hazırlanan yapımın inceleme puanları gelmeye başladı. Metacritic.com’dan elde edilen detaylara göre ve içerik hazırlandığı sırada 79 site tarafından yapılan inceleme neticesinde, bizleri neredeyse bir başyapıtın beklediği görülüyor. Şuan itibariyle %96 ortalama skora sahip yapım, çıkış yaptığı tarihte muhtemelen oyuncu kitlesi tarafından da benzer puanlara layık görülecek.

“Karanlık atmosferiyle bir başyapıt, inanılmaz görseller, çok sağlam ve duygusal bir senaryo, iyi ayarlanmış oyun mekanikleri, harika karakter gelişimi” gibi olumlu ifadelerin kullanıldığı inceleme sonuçlarının olumsuz anlamadaki eleştirileri ise “oyunun 30 FPS’ye kilitli olması ile çok fazla keşfedilecek alan ve içerik bulunması" gibi noktalarda yoğunlaşmış. Olumsuz olarak tanımlanan özellikler bile aslında oyunun ne kadar dolu olduğunun da bir göstergesi gibi. Dolayısıyla The Last of us Part II’nin hayranları ekrana kilitleyecek bir yapım olduğu rahatlıkla söylenebilir.

İncelemelerde, oyunun yaklaşık 25 saatte bitirilebileceği belirtilmiş. Tabi burada oynanış stilinin de önemini vurgulamak gerek. Yine de ilk oyuna kıyasla yaklaşık 2 kat daha fazla oynanış süresi vadeden oyun, PS4 sahiplerini fazlasıyla tatmin edecek gibi duruyor.

