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    Sony’nin yüzü gülüyor: PlayStation 5 satışları 40 milyonu aştı

    2020 yılında hayatımıza giren 9.nesil oyun konsolları donanım pazarında büyümeye devam ediyor. Bu neslin en popüler konsolu olan Playstation 5, 40 milyondan fazla ünite satmayı başardı.
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    Playstation 5 satışları 40 milyonu geçti Tam Boyutta Gör
    2020 yılında satışa çıkan Xbox Series X, Xbox Series S ve Playstation 5 sistemleri, dokuzuncu oyun konsolu jenerasyonunu başlatmıştı. Bu sistemler, stok sıkıntıları ve bekleneni vermeyen oyunlar ile çıkış yapsa da geçtiğimiz üç yıl içerisinde gittikçe popülerleşti ve 9. nesil konsol dönemi bütün oyun sektörünü derinden etkiledi. Bu neslin en popüler ve en yenilikçi konsolu olarak görünen Playstation 5 bir dönüm noktasını daha geride bıraktı.

    Playstation 5 satışları 40 milyonu geçti

    Sony Interactive Entertainment CEO’su Jim Ryan, PlayStation 5 konsollarının çıkışından bu yana 40 milyondan fazla sattığını duyurdu. Sony’nin bloğu üzerinden Ryan, COVID-19 pandemisinin ve küresel çip kıtlığının geçtiğimiz yıllarda PS5 satışlarını ciddi anlamda etkilediğini ancak tedarik zincirinin normalleşmesi ile PS5 taleplerini karşılayacak seviyeye geldiklerini duyurdu. Kasım 2020'den 16 Temmuz 2023'e kadar 40 milyon ünite satılan PlayStation 5 konsolları, stok sıkıntılarının en az olduğu 2023 yılında muhtemelen başarılarını bir seviye ileri taşıyacaktır.

    Sony'nin paylaşımında Jim Ryan, Playstation 5’ın stok sıkıntılarına rağmen markayı destekleyen tüm hayranlara teşekkürlerini iletti. Oyuncuların yanında geliştiricilere de teşekkür eden Ryan, PS5 sisteminin 2500’den fazla oyuna ev sahipliğini yaptığını duyurdu ve geçtiğimiz aylarda çıkış yapan Final Fantasy XVI, Diablo IV ve Street Fighter 6 gibi oyunları tebrik etti.

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