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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5'in yeni nesil VR cihazının ilk oyunu ortaya çıktı: Pavlov Shack

    Geçtiğimiz ay duyurulan PlayStation 5 için üretilen yeni nesil VR cihazının ilk oyunu ortaya çıktı. Pavlov VR'ın geliştiricisi Vankrupt Games'in yeni oyunu Pavlov Shack.
    30 Mart 2021, 17:30 (2 sa.)
    319
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    2
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    PS5'in yeni nesil VR cihazının ilk oyunu ortaya çıktı: Pavlov Shack
    Tam Boyutta Gör

    Sony, bildiğiniz gibi PlayStation 4 için çıkarttığı VR cihazı ile oyuncuların olumlu eleştirilerini almıştı. Geçtiğimiz ay da Sony, yeni nesil konsolu PlayStation 5 için de bir VR cihazı duyurmuştu. Yeni cihazın ilk oyunu da geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.

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    Her şeyden önce şunu belirtmekte fayda var. Bu oyun, haberi ortaya çıkan ilk oyun. Yani çıkacak ilk oyun olup olmayacağı belli değil. Ayrıca Sony de mutlaka yeni VR cihazı için birkaç oyun hazırlayıp cihazın çıkışında erişlebilir hale getirecektir.

    Daha önce PC için Pavlov VR oyununu geliştiren Vankrupt Games'in CEO'su, şahsi Twitter hesabı üzerinden yeni oyunları için bazı açıklamalarda bulundu. Pavlov Shack isimli shooter oyunu şu an için yeni nesil PS VR'ın duyurulan ilk oyunu. Bu oyun ayrıca Oculus için de çıkış yapacak. Hatta Oculus sahipleri ve yeni nesil PS VR sahipleri cross-play desteği sayesinde birlikte oynayabilecek. Pavlov Shack'in şu anda bulunan PS VR cihazı için çıkış yapmayacağını da belirtelim.

    Ne yazık ki Vankrupt Dave “davevillz” Villarreal, yani Vankrupt Games'in CEO'su oyun ile ilgili bir detay paylaşmadı. Aynı şekilde çıkış tarihi de belli değil ki zaten daha yeni nesil PS VR cihazının çıkış tarihi de belli değil.



    https://www.vg247.com/2021/03/30/pavlov-shack-psvr2-crossplay-oculus-quest/
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    L
    lterlemez 6 saat önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    bersgurs 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şuan ki hali(beta) ile vasat bir oyun.
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    C ctntas 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Wowoww mükemmel oyun. Ne oyun yapmışlar bee!
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