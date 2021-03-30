PS5'in yeni nesil VR cihazının ilk oyunu ortaya çıktı: Pavlov Shack

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Sony, bildiğiniz gibi PlayStation 4 için çıkarttığı VR cihazı ile oyuncuların olumlu eleştirilerini almıştı. Geçtiğimiz ay da Sony, yeni nesil konsolu PlayStation 5 için de bir VR cihazı duyurmuştu. Yeni cihazın ilk oyunu da geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.

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Her şeyden önce şunu belirtmekte fayda var. Bu oyun, haberi ortaya çıkan ilk oyun. Yani çıkacak ilk oyun olup olmayacağı belli değil. Ayrıca Sony de mutlaka yeni VR cihazı için birkaç oyun hazırlayıp cihazın çıkışında erişlebilir hale getirecektir.

Daha önce PC için Pavlov VR oyununu geliştiren Vankrupt Games'in CEO'su, şahsi Twitter hesabı üzerinden yeni oyunları için bazı açıklamalarda bulundu. Pavlov Shack isimli shooter oyunu şu an için yeni nesil PS VR'ın duyurulan ilk oyunu. Bu oyun ayrıca Oculus için de çıkış yapacak. Hatta Oculus sahipleri ve yeni nesil PS VR sahipleri cross-play desteği sayesinde birlikte oynayabilecek. Pavlov Shack'in şu anda bulunan PS VR cihazı için çıkış yapmayacağını da belirtelim.

Ne yazık ki Vankrupt Dave “davevillz” Villarreal, yani Vankrupt Games'in CEO'su oyun ile ilgili bir detay paylaşmadı. Aynı şekilde çıkış tarihi de belli değil ki zaten daha yeni nesil PS VR cihazının çıkış tarihi de belli değil.

https://www.vg247.com/2021/03/30/pavlov-shack-psvr2-crossplay-oculus-quest/

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