Resmileşti! PS3, PSP ve PS Vita online mağazaları kapanıyor

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Geçtiğimiz haftalarda çıkan söylenti dün sabah saatlerinde mağazalara tarayıcı üzerinden erişimin kapatılmasıyla aslında resmi olmasa da onaylanmıştı. Ancak geçtiğimiz saatlerde resmi olarak açıklama yapıldı. PlayStation 3, PSP ve PS Vita konsollarının online mağazaları kapanıyor.

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Sony'nin açıklamasına göre PlayStation 3 ve PSP'deki dijital mağazalar 2 Temmuz 2021'de, PS Vita'daki dijital mağaza da 27 Ağustos 2021'de tamamen kapanacak. Bu kapanma ile ilgili merak edilen soru işaretleri de ortadan kaldırıldı.

Erişmeye devam edebileceğiniz özellikler:

Önceden satın aldığınız oyunları yeniden indirip oynayabilirsiniz.

Önceden satın aldığınız video/medya içeriklerine erişmeye devam edebilirsiniz.

Oyun ve PlayStation®Plus kuponlarını kullanmaya devam edebilirsiniz.

kuponlarını kullanmaya devam edebilirsiniz. Hizmete üyeliğiniz devam ettiği sürece, PlayStation®Plus üzerinden almış olduğunuz oyunları yeniden indirip oynayabilirsiniz.

Erişiminizin sonlandırılacağı özellikler:

Artık oyunlar ve video içerikleri dahil olmak üzere PS3, PS Vita ve PSP dijital içeriklerini satın alamazsınız.

satın alamazsınız. Artık PS3, PS Vita ve PSP'deki oyunlarda oyun içi satın alma işlemi gerçekleştiremezsiniz.

PS3, PS Vita, PSP cihazlarında PlayStation™Store kapatıldıktan ve satın alma işlevi sonlandırıldıktan sonra bu cihazlarda PSN cüzdanındaki para kuponlarını (ör. hediye kartları) kullanamazsınız. PSN cüzdanınızdaki para PSN hesabınızda kalır ancak cüzdanınızdaki parayı yalnızca web'deki PlayStation™Store, PlayStation®App veya PS4 ve PS5 konsollarından PS4 ve PS5 ürünlerini satın almak için para kullanabilirsiniz.

Kafanızda daha fazla soru işareti varsa tüm cevapları buradaki sayfada bulabilirsiniz.

https://kotaku.com/sony-closing-playstation-store-on-ps3-vita-and-psp-th-1846575103

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