PS5 kontrolcüsü DualSense için bazı şikayetler gelmeye başladı

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Sony'nin yeni nesil konsolu geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı. Konsolların çıkışından bu yana çok fazla oyun çıkmadığı için daha çok PlayStation 5'in kontrolcüsü olan DualSense konuşuluyor. Birçok yenilikle gelen DualSense, şu an için en çok yeni nesil hissettiren ürün. Ancak birkaç gündür kontrolcü hakkında bazı şikayetler geliyor.

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Kotaku'nun haberine göre şu anda bazı oyuncular sosyal medya aracılığıyla kontrolcü hakkındaki sorunlarını paylaşıyor. Oyuncuların şikayeti ise kontrolcünün analog tuşları için. Reddit'te iki farklı kullanıcının paylaştığı videolara göre kontrolcünün analog tuşu takılıyor.

Buradaki videoda oyuncunun Immortals: Fenyx Rising oynarken analogun takıldığını, buradaki videoda da aynı sorunun Call of Duty: Black Ops Cold War'da yaşandığı videoyu izleyebilirsiniz. PlayStation'ın destek birimi şu anda özel olarak kontrolcünün sorunları ile buradaki sayfadan ilgileniyor. Kotaku'nun haberine sorun genel bir sorun değil ancak yine de 3 ayda böyle bir sorun yaşanması üzücü.

Kontrolcüler zaten hala garanti kapsamında ancak Kotaku'nun haberine göre kontrolcünün tamir edilmesi ve tekrar teslim edilmesi için beklenen süre biraz uzun.

https://www.gamesradar.com/ps5-players-are-starting-to-complain-about-dualsense-controller-drift/

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