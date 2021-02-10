PS5 kontrolcüsü DualSense için bazı şikayetler gelmeye başladı

Sony'nin yeni nesil konsolu geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı. Konsolların çıkışından bu yana çok fazla oyun çıkmadığı için daha çok PlayStation 5'in kontrolcüsü olan DualSense konuşuluyor. Birçok yenilikle gelen DualSense, şu an için en çok yeni nesil hissettiren ürün. Ancak birkaç gündür kontrolcü hakkında bazı şikayetler geliyor.İlginizi Çekebilir Sony, PS5 kontrolcüsü için gelen şikayetler yüzünden davalık olabilir
Ayrıca Bkz. "Sony'nin yeni patentine göre PS5 kontrolcüsüne bir arka tuş eklentisi geliyor"
Kotaku'nun haberine göre şu anda bazı oyuncular sosyal medya aracılığıyla kontrolcü hakkındaki sorunlarını paylaşıyor. Oyuncuların şikayeti ise kontrolcünün analog tuşları için. Reddit'te iki farklı kullanıcının paylaştığı videolara göre kontrolcünün analog tuşu takılıyor.
Buradaki videoda oyuncunun Immortals: Fenyx Rising oynarken analogun takıldığını, buradaki videoda da aynı sorunun Call of Duty: Black Ops Cold War'da yaşandığı videoyu izleyebilirsiniz. PlayStation'ın destek birimi şu anda özel olarak kontrolcünün sorunları ile buradaki sayfadan ilgileniyor. Kotaku'nun haberine sorun genel bir sorun değil ancak yine de 3 ayda böyle bir sorun yaşanması üzücü.
Kontrolcüler zaten hala garanti kapsamında ancak Kotaku'nun haberine göre kontrolcünün tamir edilmesi ve tekrar teslim edilmesi için beklenen süre biraz uzun.
https://www.gamesradar.com/ps5-players-are-starting-to-complain-about-dualsense-controller-drift/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu drift sorunun ana sebebi, 3 ayaklı sensörün içindeki siyah kömürlerin aşınmasıdır. Ok ile işaretlediğim yer zamanla aşınıyor, aşındıktan sonra drift problemi yaşanmaya başlıyor.
Şu ufacık sensör yüzünden gamepadler çöp oluyor. Yazık yani, o kadar para veriyoruz. Gamepadlerin en büyük problemi bu analog sticklerdir, diğer parçalar bunla kıyasla çok daha dayanıklı ve uzun ömürlü oluyor.
Ben şimdilik sadece bu sensörleri değiştiriyorum aynı eskisi gibi oluyor. Hem komple analog çubuğu sökmemiş oluyorsun. Ama işte piyasada muadil çok alps model analog var. Bunların en büyük problemi düşük hassasiyet ve daha çabuk bozuluyorlar.
Orjinal ile oem ürün arasındaki en büyük fark, ALPS yazılarının farklı olmasıdır. Resimde görüldüğü gibi.