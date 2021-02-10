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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 kontrolcüsü DualSense için bazı şikayetler gelmeye başladı

    Reddit'te birkaç farklı oyuncunun paylaşması ve forumlarda konuşula konulara göre PlayStation 5 kontrolcüsünün analogları için bazı şikayetler başladı.
    10 Şubat 2021, 20:00 (1 hf.)
    3,4b
    1
    20
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    PS5 kontrolcüsü DualSense için bazı şikayetler gelmeye başladı
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    Sony'nin yeni nesil konsolu geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı. Konsolların çıkışından bu yana çok fazla oyun çıkmadığı için daha çok PlayStation 5'in kontrolcüsü olan DualSense konuşuluyor. Birçok yenilikle gelen DualSense, şu an için en çok yeni nesil hissettiren ürün. Ancak birkaç gündür kontrolcü hakkında bazı şikayetler geliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sony, PS5 kontrolcüsü için gelen şikayetler yüzünden davalık olabilir

    Ayrıca Bkz. "Sony'nin yeni patentine göre PS5 kontrolcüsüne bir arka tuş eklentisi geliyor"

    Kotaku'nun haberine göre şu anda bazı oyuncular sosyal medya aracılığıyla kontrolcü hakkındaki sorunlarını paylaşıyor. Oyuncuların şikayeti ise kontrolcünün analog tuşları için. Reddit'te iki farklı kullanıcının paylaştığı videolara göre kontrolcünün analog tuşu takılıyor.

    Buradaki videoda oyuncunun Immortals: Fenyx Rising oynarken analogun takıldığını, buradaki videoda da aynı sorunun Call of Duty: Black Ops Cold War'da yaşandığı videoyu izleyebilirsiniz. PlayStation'ın destek birimi şu anda özel olarak kontrolcünün sorunları ile buradaki sayfadan ilgileniyor. Kotaku'nun haberine sorun genel bir sorun değil ancak yine de 3 ayda böyle bir sorun yaşanması üzücü. 

    Kontrolcüler zaten hala garanti kapsamında ancak Kotaku'nun haberine göre kontrolcünün tamir edilmesi ve tekrar teslim edilmesi için beklenen süre biraz uzun.



    https://www.gamesradar.com/ps5-players-are-starting-to-complain-about-dualsense-controller-drift/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu sorunlar cozulsun sonra alinir diyen arkadaşlar, Sony bu sorunu DS4 de de çözmedi, Dual Sense de de çözmeyecek. Drift olayı kronik bir sorun ve kullanılan analoglar dandik. Sad but true
    bu sorunlar cozulsun sonra alinir diyen arkadaşlar, Sony bu sorunu DS4 de de çözmedi, Dual Sense de de çözmeyecek. Drift olayı kronik bir sorun ve kullanılan an...
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    3 Yanıt Yanıtla +14
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    GT_55 (uğur ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) smalsrol
    Bu sadece ds4'e has bir durum değil, sony'de microsoftta aynı analog ürünü kullanıyor. Yani ikiside ALPS marka analog kullanıyor. Bendeki xbox kollarında da drift sorunu vardı.
    Bu drift sorunun ana sebebi, 3 ayaklı sensörün içindeki siyah kömürlerin aşınmasıdır. Ok ile işaretlediğim yer zamanla aşınıyor, aşındıktan sonra drift problemi yaşanmaya başlıyor.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Bu sadece ds4'e has bir durum değil, sony'de microsoftta aynı analog ürünü kullanıyor. Yani ikiside ALPS marka analog kullanıyor. Bendeki xbox kollarında da dri...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    GT_55 (uğur ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) smalsrol
    Kardeşim kafem olduğu için elimden 50 den fazla kol geçiyor.Bunların yarısında drift problemi olurken diğerlerinde olmuyor.Ama eminim onlarda da olacak. Ben bunları tamir ediyorum, yurtdışından baya bir analog aldım, her türlüsünü denedim. Xbox 360 kolundan çıkan, 3 ayaklı sensörü alıp, ds4'e , ondan çıkanı da xbox'a taktım.Tamamiyle aynı parçalar.Ben bir farklılık görmedim. Bakın analogdan değil, 3 ayaklı sensörden bahsediyorum.Bir analogda bundan iki tane var, biri yukarı aşağı, diğeri sağ sol harketini kontrol ediyor. Ps4 çok daha fazla satıldığı için, gamepadlerde o ölçüde daha fazla kullanan kullanıcısı oluyor.O yüzden daha fazla arıza veriyormuş algısı oluşuyor.Youtube'a xbox gamepad analog drift yazdığın zaman yüzlerce video çıkar.Ben burda herhangi bir markayı savunmuyorum.Gamepadlerin en büyük sorunu olan bu drift probleminin artık çözülmesi veya daha uzun ömürlü olması gerektiğini söylüyorum.
    Şu ufacık sensör yüzünden gamepadler çöp oluyor. Yazık yani, o kadar para veriyoruz. Gamepadlerin en büyük problemi bu analog sticklerdir, diğer parçalar bunla kıyasla çok daha dayanıklı ve uzun ömürlü oluyor.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Ben şimdilik sadece bu sensörleri değiştiriyorum aynı eskisi gibi oluyor. Hem komple analog çubuğu sökmemiş oluyorsun. Ama işte piyasada muadil çok alps model analog var. Bunların en büyük problemi düşük hassasiyet ve daha çabuk bozuluyorlar.
    Orjinal ile oem ürün arasındaki en büyük fark, ALPS yazılarının farklı olmasıdır. Resimde görüldüğü gibi.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Kardeşim kafem olduğu için elimden 50 den fazla kol geçiyor.Bunların yarısında drift problemi olurken diğerlerinde olmuyor.Ama eminim onlarda da olacak. Ben bun...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Gargagar 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dualsense için ileri bir sürüm beklemekte fayda var. Çünkü gelen şikayetlere göre geliştirme yapılıyor.



    Aynısını ps5 için de düşünüyorum.



    Büyük teknoloji, büyük sorunlar getirir. Düzelmesi zaman alabilir.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    şu siyah karbonumsu malzeme
    zamanla böyle sorunlar çıkarmasa
    hiç bir uzaktan kumada çöpe atılmazdı.
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    1ses1 (hasan türk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2 kol var ve bende bu sorun olmadı. Olsada değişim olurmu bilmiyorum yurt dışından alınma olduğundan.
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    sekoni 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 1ses1
    Amazondan aldıysanız değişim yapıyorlar ben yaptım 2 hafta evvel.
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    cceviz (cenk cenk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    10.000 TL + konsol alıp Immortals: Fenyx Rising gibi oyunlar oynamaya mecbur kalmak
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    duren (Enes Durgun) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) cceviz
    10000+ ???

    3000 TL'ye aldım PS dijitali kuzenime
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    byvolcan (volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) cceviz
    sence ne oynanmalı ???
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu sorunlar cozulsun sonra alinir diyen arkadaşlar, Sony bu sorunu DS4 de de çözmedi, Dual Sense de de çözmeyecek. Drift olayı kronik bir sorun ve kullanılan analoglar dandik. Sad but true
    3 Yanıt Yanıtla +14
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    GT_55 (uğur ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) smalsrol
    Bu sadece ds4'e has bir durum değil, sony'de microsoftta aynı analog ürünü kullanıyor. Yani ikiside ALPS marka analog kullanıyor. Bendeki xbox kollarında da drift sorunu vardı.
    Bu drift sorunun ana sebebi, 3 ayaklı sensörün içindeki siyah kömürlerin aşınmasıdır. Ok ile işaretlediğim yer zamanla aşınıyor, aşındıktan sonra drift problemi yaşanmaya başlıyor.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Antikaruh (Gökhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) smalsrol
    Xbox kontrolcülerinin analog mekanizmalarının elite ile bire bir aynı olmaları ve kronik sorunlara gebe olmaları sonucu (microsoft elite kontrolcüleri çok daha üstünmüş gibi tanıtırken) çeşitli davalar açılmış, akabinde elite 2 ile durumu değiştirmişlerdi. Yine bağlantı kopma sorunu bütün xbox kontrolcülerinde mevcut ve microsoft bahar aylarında bir güncelleme yayımlamayı planlıyor.

    DS3 kötüydü, 4 fena değildi benim en çok kullandığım gamepad olmasına rağmen sorun yaşatmadı, ancak başka kullanıcılar için bir kaç özel noktada sorunlara gebeydi ... Bu arada bu nesil bozulan 2 gamepadimde Xbox One 1. nesil gemepadleri idi. Totalde 5 nesildir konsol kullanıyorum, drift olan veya tümden bozulan kollarımın hepsi Microsoft cephesine aitti (2 tane drift xbox 360 kolunda, 1 tane micro usb slotu uçtu pc ye bağlayamaz oldum, 1 tanesi komple çalışmayı durdurdu). Ama ben kalkıp kötülemiyorum bir kaç özel olay için.

    Nintendo şu tekli gamepadleri için (yine analog ve ters takıldıklarında çıkarılamamaları) davalık, PRO gamepadleri en pahalı gamepad olarak çıkıp bütün incelemelerde çuvallamıştı.

    Gardaş bize ne kaldı ? Elimize hangi gamepadi alacaz. Mouse klavye zaten ilkel ötesi. Yıllardır feedback denen şeyden uzak aletler, sadece fps'ci cs:go'cu tayfanın tekelindeler...

    Biz oyunlardan keyif almak için hangi gamepadi alacağız ? Logitech ? Yoksa "ürünlerimiz oyuncak statüsünde sadece 40 gün garantileri var" diyen Razer mı alalım ?

    Bu gamepadler piyasanın en iyi gamepadleri. 1. kalite dedin mi, en iyi uyum dedin mi bir xbox iki ps kolu. Şimdi haptic ve tetik motorları yüzünden dualsense bayağı takdir ediliyor.

    Aliexpressten 5 dolarlık gamepad alıp, bozuldukça değiştirecek miyiz ?

    Mecburuz yani, başka şans mı var ?
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    X-DDT (Furkan Öz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) smalsrol
    Bende PS4'u senelerce kullandim hic yasamadim bu problemi. 2 kol olmasina ragmen 2sinde de yoktu problem. Yogun kullanimla bi alakasi var mi? Asiri derecede kullanan bi insan degilim. PS5'i daha da az kullanirim diye dusunuyorum. Ya da kullanim sekliyle alakali mi? Genelde bazi insanlar kolu elinde parcalayacakmis gibi kullaniyor. Soruyorum cunku PS5'in yaninda ikinci kol icin alternatiflere yonelebilirim.
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    punkek 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iste beklenen haberler :) bu sorunlar cozulsun sonra alinir urun olucak
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    encuni (mesut karas) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ilk part ürünlerde normaldir. Yazın almak lazım
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gamepad bu bozulur onda sıkıntı yok.



    Sıkıntı bu gamepadlerin 60 dolar olması ve ücretsiz değişim yapılmaması (eğer yapılıyorsa düzeltin beni)
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    duren (Enes Durgun) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) TheNewAtilla
    Yapılıyor değişim.
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