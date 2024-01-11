12 saat pil ömrü sunan PlayStation DualSense V2 kontrolcü ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Best Buy'ın Kanada web sitesinde ve Birleşik Krallık'ta EE'de yeni "PlayStation 5 V2 DualSense” kontrolcüsünün listelendiği görülüyor. Yeni kontrolcü boyutlar, görünüş ve özellikler olarak halihazırda satışta bulunan kontrolcü ile aynı detayları paylaşıyor. Dolayısıyla ürün listelemelerinde bir hata yoksa genel olarak ciddi bir fark bizi beklemiyor. Öte yandan pil ömrü için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

PlayStation DualSense V2 göründü

Tam Boyutta Gör PlayStation DualSense V2’nin ürün listelemelerinde cihazın “tam şarjla 12 saatlik olağanüstü pil ömrü” sunduğu belirtiliyor. Esasında halihazırdaki kontrolcü de aynı 12 saatlik ömre sahip ancak bu süreye ulaşmak pek mümkün değil. Normal kullanımda 7-8 saatlik süreler elde ediliyor. Eğer V2 sürüm gerçekten varsa ve pil ömründe söyleneni verebiliyorsa bu oldukça iyi bir şey olur. Zira fiyat noktasında da değişen bir şey yok: aynı 69 dolarlık fiyattan listeleniyor.

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Pil ömründeki artışın yanı sıra, listelenen Sony V2 DualSense kontrolcüsünün birlikte verilen bir şarj cihazıyla geleceği belirtiliyor. Bu şarj istasyonunun pakete dahil edilmesi ilginç ve bir hata olabilir. Elbette Sony'nin mevcut DualSense kontrol cihazıyla aynı fiyata bir şarj istasyonu eklemeye karar vermiş olması da mümkün.

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