12 saat pil ömrü sunan PlayStation DualSense V2 kontrolcü ortaya çıktı

PlayStation DualSense V2 göründü
Pil ömründeki artışın yanı sıra, listelenen Sony V2 DualSense kontrolcüsünün birlikte verilen bir şarj cihazıyla geleceği belirtiliyor. Bu şarj istasyonunun pakete dahil edilmesi ilginç ve bir hata olabilir. Elbette Sony'nin mevcut DualSense kontrol cihazıyla aynı fiyata bir şarj istasyonu eklemeye karar vermiş olması da mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.