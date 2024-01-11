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    12 saat pil ömrü sunan PlayStation DualSense V2 kontrolcü ortaya çıktı

    Kısa bir süre önce PlayStation DualSense kontrolcüsünün gizemli “V2” versiyonu Kanada Best Buy üzerinden listelendi. Kontrolcünün 12 saat pil ömrü sunduğu belirtiliyor.
    PlayStation DualSense V2 kontrolcüsü ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Best Buy'ın Kanada web sitesinde ve Birleşik Krallık'ta EE'de yeni "PlayStation 5 V2 DualSense” kontrolcüsünün listelendiği görülüyor. Yeni kontrolcü boyutlar, görünüş ve özellikler olarak halihazırda satışta bulunan kontrolcü ile aynı detayları paylaşıyor. Dolayısıyla ürün listelemelerinde bir hata yoksa genel olarak ciddi bir fark bizi beklemiyor. Öte yandan pil ömrü için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

    PlayStation DualSense V2 göründü

    PlayStation DualSense V2 kontrolcüsü ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    PlayStation DualSense V2’nin ürün listelemelerinde cihazın “tam şarjla 12 saatlik olağanüstü pil ömrü” sunduğu belirtiliyor. Esasında halihazırdaki kontrolcü de aynı 12 saatlik ömre sahip ancak bu süreye ulaşmak pek mümkün değil. Normal kullanımda 7-8 saatlik süreler elde ediliyor. Eğer V2 sürüm gerçekten varsa ve pil ömründe söyleneni verebiliyorsa bu oldukça iyi bir şey olur. Zira fiyat noktasında da değişen bir şey yok: aynı 69 dolarlık fiyattan listeleniyor.

    Pil ömründeki artışın yanı sıra, listelenen Sony V2 DualSense kontrolcüsünün birlikte verilen bir şarj cihazıyla geleceği belirtiliyor. Bu şarj istasyonunun pakete dahil edilmesi ilginç ve bir hata olabilir. Elbette Sony'nin mevcut DualSense kontrol cihazıyla aynı fiyata bir şarj istasyonu eklemeye karar vermiş olması da mümkün.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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