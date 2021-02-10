Sony'nin yeni patentine göre PS5 kontrolcüsüne bir arka tuş eklentisi geliyor

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Sony'nin yeni nesil konsolu birkaç ay önce çıkışını gerçekleştirdi. Her ne kadar oyun anlamında cihazın teknolojisini tam olarak göremesek de kontrolcüsü DualSense'in teknolojisini gördük ve tanıdık. Xbox kontrolcüsüne göre daha fazla yenilikle çıkan PS5 kontrolcüsüne bir yenilik daha gelecek gibi duruyor.

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Sony'nin almış olduğu son patente göre PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'in arka tarafına bir aksesuar eklentisi geliyor. 2020'nin Haziran ayında gerekli belgeleri teslim eden Sony, patenti almış gibi duruyor. Bu patente göre PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'in arka tarafına eklenen bir aksesuar sayesinde kontrolcü iki tuşa daha kavuşuyor. Bu tuşları da dilediğiniz gibi atayabiliyorsunuz.

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi kontrolcünün tam olarak altındaki kısımdan kontrolcüye takılıyor ve arka tarafa iki tuş ekleniyor. Tuşların ortasındaki büyük yuvarlak kısmın da bir dijital ekran olacağı ve hangi tuşların atandığını göstereceği tahmin ediliyor.

Buna benzer bir aksesuar daha önce Xbox kontrolcüsünde de gözükmüştü. PlayStation'ın bu aksesuarı ne zaman piyasaya sunacağı veya sunup sunmayacağı resmi olarak bilinmiyor.

https://www.ign.com/articles/sony-may-be-working-on-a-back-button-attachment-for-ps5s-dualsense-controller

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