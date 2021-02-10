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    Sony'nin yeni patentine göre PS5 kontrolcüsüne bir arka tuş eklentisi geliyor

    Sony'nin geçtiğimiz günlerde aldığı bir patente göre PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'in arkasına takılan bir düğme eklentisi geliyor gibi duruyor.
    10 Şubat 2021, 12:50 (1 hf.)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sony'nin yeni patentine göre PS5 kontrolcüsüne bir arka tuş eklentisi geliyor
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    Sony'nin yeni nesil konsolu birkaç ay önce çıkışını gerçekleştirdi. Her ne kadar oyun anlamında cihazın teknolojisini tam olarak göremesek de kontrolcüsü DualSense'in teknolojisini gördük ve tanıdık. Xbox kontrolcüsüne göre daha fazla yenilikle çıkan PS5 kontrolcüsüne bir yenilik daha gelecek gibi duruyor.

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    Sony'nin almış olduğu son patente göre PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'in arka tarafına bir aksesuar eklentisi geliyor. 2020'nin Haziran ayında gerekli belgeleri teslim eden Sony, patenti almış gibi duruyor. Bu patente göre PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'in arka tarafına eklenen bir aksesuar sayesinde kontrolcü iki tuşa daha kavuşuyor. Bu tuşları da dilediğiniz gibi atayabiliyorsunuz.

    Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi kontrolcünün tam olarak altındaki kısımdan kontrolcüye takılıyor ve arka tarafa iki tuş ekleniyor. Tuşların ortasındaki büyük yuvarlak kısmın da bir dijital ekran olacağı ve hangi tuşların atandığını göstereceği tahmin ediliyor.

    Buna benzer bir aksesuar daha önce Xbox kontrolcüsünde de gözükmüştü. PlayStation'ın bu aksesuarı ne zaman piyasaya sunacağı veya sunup sunmayacağı resmi olarak bilinmiyor.



    https://www.ign.com/articles/sony-may-be-working-on-a-back-button-attachment-for-ps5s-dualsense-controller Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    mmysterious (Selçuk Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu ürün Dulashock4de de vardı. Yeni birşey değil. BACK BUTTON diye geçiyor

    https://www.youtube.com/watch?v=3FNOKSwkg5U&feature=youtu.be
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    haktan24 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu zamazingo tuş u diger nesil olan dualshock 4 de cıkarmıslardı ancak ne hikmese ben bir tane bile ülkemizde satıldıgı görmedim kim nasıl erişiyor anlamadım aynı ürünü şimdide dualsense için cıkarıyorlar kafalar pırıl pırıl....
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    DS4 için çıkan aparat değil mi bu
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    strathmorea (alper ozan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1100 tl bu gamepad. Geçen sene raflarda 400 tl lere gördüğüm ps4 gamepadı da 700 tl lerde şu an. Ey yavrum eyy
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    X X4eros 1 hf. ( Mesaj Silindi ) strathmorea
    Konsolu geçtim kolu bile lüks olmuş
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    U ultra sonic 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yani xbox'ın elite 2 kontrolcüsunda yaptığını
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    Z zed (Ersin Doğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tek elle oynamak zorunda kalan engelli oyuncular için de oldukça faydalı olacaktır.
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