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    PS5 özel oyunu Returnal'dan yeni bir fragman paylaşıldı

    Geçtiğimiz yıl Sony sunumunda duyurulan üçüncü şahıs bakış açısına sahip roguelike shooter oyunu Returnal'dan yeni bir fragman paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    25 Şubat 2021, 13:00 (1 gün)
    1,8b
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    PS5 özel oyunu Returnal'dan yeni bir fragman paylaşıldı
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Housemarque'nin yaptığı üçüncü şahıs bakış açısına sahip roguelike shooter oyunu Returnal'dan yeni bir fragman paylaşıldı.

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    Yayınlanan yeni fragmanda, oyunun geçtiği Atropos isimli gezegen tanıtılıyor. Yayınlanan videoya baktığımızda Atropos bizlere birçok farklı atmosferi hissettirecek gibi gözüküyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Returnal, 30 Nisan 2021'de yalnızca PlayStation 5 için yayınlanacak.

    Tanıtım Yazısı

    • Bu şekil değiştiren dünyaya zorunlu iniş yapan Selene, kaçışı için antik bir medeniyetin kıraç topraklarını aramak zorundadır. Bir başına yalnızdır, kendisini canını dişine takarak hayatta kalmak için mücadele ederken bulur. Tekrar tekrar yenilir, öldüğü her sefer yolculuğuna yeniden başlamak zorunda kalır.
    • Acımasız roguelike oynanışıyla her döngüde gezegen değişirken, kullandığınız eşyaların da değiştiğini göreceksiniz. Her döngü, sizi sınırlarınızı zorlamaya ve dövüşe her seferinde farklı bir stratejiyle yaklaşmaya iten yeni kombinasyonlar sunar.
    • Göz alıcı görsel efektlerle hayat bulmuş, çürümekte olan görmüş olduğunuz dünyanın karanlık güzelliği patlayıcı sürprizlerle dolu. Sert ve çelişen çevrelerle, yüksek riskli ve kurşun cehennemi dövüşten içgüdüsel hareketlere kadar. Gizemin her an peşinizde olduğu, merhamet bilmez bir yolculukla kendi yolunuzu keşfedecek ve o yolda mücadele edeceksiniz.
    • Returnal’ın son derece yeniden oynanabilirlik için tasarlanan prosedürel dünyası, sizi mağlubiyet karşısında yaralarınızı sarmaya ve her yeniden doğuşla birlikte yeni ve gelişen zorlukların üstesinden gelmeye davet ediyor.


    https://www.gematsu.com/2021/02/returnal-atropos-trailer Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    overactive (yiğit ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    özel mi ? yemeyin beni, 2 sene sonra PC de görürsünüz.
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    Captain Marvel (Semih İnce) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    tutmayacak cıktıgı gün dısında konusulmayacak bir oyun daha. 619 tl yi duydugumdan beri dikkat edip bakmıyorum valla.
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    B Berringer (Ahmet ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    grafik ve özel oyun olarak ps5'e çok yakışan bir oyun gibi durmuyor izlediğim videolardan umarım yanılırım
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