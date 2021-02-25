PS5 özel oyunu Returnal'dan yeni bir fragman paylaşıldı

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ZTE, ekran altı yüz tanıma sisteminin nasıl çalıştığını gösterdi

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Apple her üç ila dört haftada bir, şirket satın alıyor

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Uçak yolculuğunda yeni dönem: Dijital Seyahat Kartı

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PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, mobil cihazlar için duyuruldu

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

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Xiaomi Mi Band 6, WhatsApp ve Telegram mesajlarına cevap verme özelliği sunabilir

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Acer’ın dayanıklılık sözü verdiği ConceptD 3 ve 7 satışa çıktı

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HyperX oyuncu markası HP tarafından satın alındı

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Peugeot yeni logosunu tanıttı! İşte yeni logoyla gelecek ilk model

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Nvidia RTX 3060 satışa sunuldu

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Apple’ın iç mekan haritalama formatı standart olarak kabul edildi

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Netflix'in zombi-soygun filmi Army of the Dead'den ilk fragman yayınlandı: Yönetmen Zack Snyder

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PS Plus'ta Mart ayına 429 TL'lik sürpriz geliyor olabilir

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2021 Land Rover Defender V8, 518 beygir güçle geldi

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Apple CEO'su Tim Cook, yepyeni bir iPhone sözü verdi: Çentik tarih olabilir

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Rengarenk iMac’ler geri dönüyor

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Samsung Galaxy M62, şirketin resmi web sitesinde listelendi: İşte özellikleri

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2020'nin en çok satan akıllı telefonları belli oldu

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TUSAŞ'ın insansız elektrikli helikopteri T629'un görüntüleri ortaya çıktı

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Rick and Morty yaratıcılarının yeni dizisi Solar Opposites'in 2. sezon fragmanı yayınlandı

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GÖRÜNTÜLENEN PS5 özel oyunu Returnal'dan yeni bir fragman paylaşıldı

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2021 Skoda Fabia'nın teknik detayları açıklandı: Yalnızca benzinli motorlar ve akıllı çözümler

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Mission Impossible 7, sinemalardan kısa süre sonra Paramount+'a gelecek

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Avusturalya yerel yayıncıları destekleyecek kanunu kabul etti

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Avatar: The Last Airbender'ın sinema filmi geliyor: Daha fazlası yolda

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Henry Cavill'ın kadroda olduğu Mass Effect dizisi geliyor olabilir

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Marvel'ın Hawkeye dizisinden yeni görüntüler paylaşıldı

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Razer’dan geniş açılı web kamerası

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MMO Warhammer: Odyssey'in tam sürümü mobil cihazlar için yayınlandı

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Apple, uygulama gizlilik etiketleri hakkında ek rehber yayınladı

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Sonsuz koşucu oyunu Total Eggscape, iOS için ücretsiz olarak yayınlandı

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MacBook Pro'lar, SD kart okuyucu ve HDMI bağlantı noktasına tekrar kavuşuyor

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Facebook, platformlarında çocuk istismarını önlemek için yeni çalışmalar yapıyor

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Uygun fiyatıyla Realme Buds Air 2 tanıtıldı: ANC, Bluetooth 5.2 ve daha fazlası

2 gün

Uyuşturucu kaçakçılığı oyunu Cartel Tycoon'un çıkış tarihi açıklandı

2 gün

Perseverance'ın Mars'ta çektiği binlerce işlenmemiş fotoğrafa buradan göz atın

2 gün

Bitcoin’e MicroStrategy firmasından 1 milyar dolarlık yatırım

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Otomotiv DRAM talebi yıllık yüzde 30 büyüyecek

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Marvel dizisi Loki ve Star Wars dizisi The Bad Batch'in yayın tarihi açıklandı

2 gün

Spider-Man 3'ün resmi ismi açıklandı

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Godzilla vs. Kong'dan yeni tanıtım videoları paylaşıldı

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