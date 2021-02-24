Cyberpunk 2077'nin sorunlarını düzeltecek olan performans yaması ertelendi

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Bildiğiniz gibi performans anlamında fazlasıyla kötü bir çıkış yaptı ve bu sorunları düzeltecek iki büyük yama yayınlayacaklarını ve özür dilediklerini açıkladılar.

İlginizi Çekebilir

Cyberpunk 2077 tekrar ertelenecek söylentisi yalanlandı

Ayrıca Bkz. "PS5 özel oyunları God of War: Ragnarok ve Horizon Forbidden West ertelenebilir"

İlk yama geçtiğimiz ay yayınlandı, ikinci ve asıl yamanın ise bu ay içerisinde yayınlanacağı açıklanmıştı. Ancak geçtiğimiz dakikalarda yapılan açıklamaya göre ikinci büyük yama ertelendi. Ertelenme sebebi ise geçtiğimiz haftalarda CD Projekt'in uğradığı siber saldırı. Normalde bu ay yayınlanması beklenen yama, Mart ayının ikinci yarısına etelendi.

Daha önce de sizlere aktardığımız gibi CD Projekt geçtiğimiz haftalarda bir siber saldırıya uğramıştı ve Cyberpunk 2077 de dahil olmak üzere birçok oyunun kaynak kodları çalınmıştı. Hatta sonrasında bu kaynak kodlar internette satıldı.

Mart ayında yayınlanacak olan bu yama oyunun performans sorunlarını ve hatalarını büyük oranda düzeltecek. Özellikle eski nesil konsollarda oyun daha stabil çalışacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.