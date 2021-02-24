Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin sorunlarını düzeltecek olan performans yaması ertelendi

    Cyberpunk 2077'nin hatalarını ve performans sorunlarını düzeltecek olan ikinci büyük yama Mart ayının ikinci yarısına ertelendi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    24 Şubat 2021, 19:28 (Güncellendi, 2 gün)
    3,7b
    4
    27
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    Cyberpunk 2077'nin sorunlarını düzeltecek olan performans yaması ertelendi
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Bildiğiniz gibi performans anlamında fazlasıyla kötü bir çıkış yaptı ve bu sorunları düzeltecek iki büyük yama yayınlayacaklarını ve özür dilediklerini açıkladılar.

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077 tekrar ertelenecek söylentisi yalanlandı

    Ayrıca Bkz. "PS5 özel oyunları God of War: Ragnarok ve Horizon Forbidden West ertelenebilir"

    İlk yama geçtiğimiz ay yayınlandı, ikinci ve asıl yamanın ise bu ay içerisinde yayınlanacağı açıklanmıştı. Ancak geçtiğimiz dakikalarda yapılan açıklamaya göre ikinci büyük yama ertelendi. Ertelenme sebebi ise geçtiğimiz haftalarda CD Projekt'in uğradığı siber saldırı. Normalde bu ay yayınlanması beklenen yama, Mart ayının ikinci yarısına etelendi.

    Daha önce de sizlere aktardığımız gibi CD Projekt geçtiğimiz haftalarda bir siber saldırıya uğramıştı ve Cyberpunk 2077 de dahil olmak üzere birçok oyunun kaynak kodları çalınmıştı. Hatta sonrasında bu kaynak kodlar internette satıldı.

    Mart ayında yayınlanacak olan bu yama oyunun performans sorunlarını ve hatalarını büyük oranda düzeltecek. Özellikle eski nesil konsollarda oyun daha stabil çalışacak.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Deathcallsdeath (Kaan Dcd) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Cd fena batırdın witcher 3 hatrına hala adını anıyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +32
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Trueno (Han Kaçar) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yama ertelemesi? İlklere imza atıyorlar
    Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Absnthe (Yasin Atasoy) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk Cok Fazla GAZA GELDİ ! Bütün platformlara calişacaginiza.. Sadece pc platformuna çıkarip daha sonra konsola cıkarsaydilar.. cok daha iyi olurdyu.. Üstelik bu kadar Yipranmaz ve Cok iyi CIKIŞ yapmakla kalmazdi.. Dünya Gündeminden uzun süre düşmezdi. !! Şimdi yine düşmüyorlar ama COK BÜYÜK DERS ALDİLAR !! Artik Hype'lenmeyeceklerine dair derslerini cok büyük AGİR bir darbeyle aldilar..
    Cyberpunk Cok Fazla GAZA GELDİ ! Bütün platformlara calişacaginiza.. Sadece pc platformuna çıkarip daha sonra konsola cıkarsaydilar.. cok daha iyi olurdyu.. Üs...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    canskru (ŞükrüCan Topcuoğlu) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    oyun playstation 5 te yokki. ben mi bulamıyorum anlamadım. batırdılar resmen. witcher 3 ün hatrına bu kadar insan yüklenmiyor. başka firma olsa ciddi tepki alırdı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ruzbey35 (Rüzgar Diyar) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bitirdin bizi be :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Captain Marvel (Semih İnce) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    oyunu zamanında iade ettim valla, sonra beleşe bir hesap geldi kalsın kenarda. 1 tl vermem :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir oyun çıkartmaya çalıştılar,beklentiler yüksekti, sözde yılın oyunu olacaktı ama ellerinde patladı.Tehdit ve siber saldırılara maruz kaldılar.Keşke yakın bir tarih vermeselerdi güzel bir oyun olabilirdi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MR.BERK (BERK ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Oynayacak olan aldı oynadı bitirdi daha bunlar yama çıkaracak :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu oyunun adına o kadar çok reklamlar yapıldı, sonra iyi-kötü o kadar çok haberler yapıldı ve o kadar çok ertelendi ve başarısız çıkışlar yaptı ki oyuna dair ufak tefek heyecanı bile yok ettiler. Cp diyince mide bulanıyor artık.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Tuomir (uuur uuur) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Araliktan beri oyunun çalışmasını bekliyorum. Seneye çalışacak kısmetse.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bırakın artık adamları, yatırımcılar bi yandan, oyuncular bi yandan. Rahat rahat yapsınlar, bitsin. Bize öyle sunun. Acele ettirip, yarım yamalak iş çıkıncada "bu olmamış"
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    yazan arkadaslar kacınızda bu oyun var.
    ben suan 32 leveldeyım tamam sorunlar var fakat cok rahatsız etmıyor hıkayelerın bazıları gercekten etkıleyıcı bazıları sıkıcı fakat genel anlamda bır gta5 havasında bır oyun. bana gore tek eksıgı tum evlerın normalde ıcıne gırılecek denılmesı ve gırılememesıdır. bence 10/7 ıle ıyı bır oyun.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Dediğin gibi, kaç tanesi oynamışta konuşuyor. En crince ve cahil tayfa 2077 ile uğraşıyor. oyunu açmamış adamlar internetten duydukları şeyleri papağanlıyor. Eleştiren adam dese ki, "dikine bi dünyada vaat etmişlerdi yok." eyvallah. İnternetten ezberlediği ve herkes gömüyor diye, 'dur bakıyım bende gömeyimde oyundan anlıyorum sansınlar' kafasında. "Kaplaması gelmiyor, çok kötü. Bak, sigara havada asılı kaldı, adamlar oyun yapamıyor" felan diyor. Çok derin insanlar cyberpunk gömüyor :D Yani dicem o ki cahile laf anlatmak çok zor.
    Bu arada, "kaplaması gelmiyor" diyen dallama (%50)yüzünden böyle oynuyoruz o da işin ironisi. Oyun çıkmadan önce de "niye çıkmıyor artık" diye ağlıyordu, acele edilen, tam olarak bitmemiş bi iş çıktı şimdi de "olmamış" die ağlıyor. Bi sittiriniz gidiniz efendim
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yanfo (Yavuz ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    %50 indirime girdiğinde hepiniz alacaksınız en geç seneye.
    tatava yapmayın!
    lol
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    canguler917 +313 cocainbar +276 |DL| +149 Asehan +126 Hemican +122 Romeo84 +112 fhrstw +111 Musty3535123 +111 zengier +110 Dellialli +110
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 khytr89 3. kez +325 2 marcelor ilk kez +273 3 cocainbar ilk kez +263
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    4 Kişi Okuyor (0 Üye, 4 Misafir) 2 Masaüstü 2 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3661 kez okundu.
    19 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    cyberpunk 2077, 2. yama ve
    5 etiket daha oyun cd projekt ertelendi yama Yazılım
    Facebook Sayfası246,9b
    Twitter Profili98,8b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Henry Cavill'ın kadroda olduğu Mass Effect dizisi geliyor olabilir 1 gün Marvel'ın Hawkeye dizisinden yeni görüntüler paylaşıldı 1 gün Razer’dan geniş açılı web kamerası 2 gün MMO Warhammer: Odyssey'in tam sürümü mobil cihazlar için yayınlandı 2 gün Apple, uygulama gizlilik etiketleri hakkında ek rehber yayınladı 2 gün Sonsuz koşucu oyunu Total Eggscape, iOS için ücretsiz olarak yayınlandı 2 gün MacBook Pro'lar, SD kart okuyucu ve HDMI bağlantı noktasına tekrar kavuşuyor 2 gün Facebook, platformlarında çocuk istismarını önlemek için yeni çalışmalar yapıyor 2 gün Uygun fiyatıyla Realme Buds Air 2 tanıtıldı: ANC, Bluetooth 5.2 ve daha fazlası 2 gün Uyuşturucu kaçakçılığı oyunu Cartel Tycoon'un çıkış tarihi açıklandı 2 gün Bitcoin’e MicroStrategy firmasından 1 milyar dolarlık yatırım 2 gün Perseverance'ın Mars'ta çektiği binlerce işlenmemiş fotoğrafa buradan göz atın 2 gün Otomotiv DRAM talebi yıllık yüzde 30 büyüyecek 2 gün Marvel dizisi Loki ve Star Wars dizisi The Bad Batch'in yayın tarihi açıklandı 2 gün Spider-Man 3'ün resmi ismi açıklandı 2 gün Godzilla vs. Kong'dan yeni tanıtım videoları paylaşıldı 2 gün Bir defa al, en iyisini al “Asus ROG Swift PG259QNR incelemesi“ 2 gün ABD ordusu, “dünyanın en güçlü” lazer silahı olacağı iddia edilen bir platform üzerinde çalışıyor 2 gün Karsan da katılmıştı: ABD Posta Servisi'nin ihalesini Oshkosh Defense kazandı 2 gün ASELSAN, 2020'yi rekor karlılıkla kapattı 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Cyberpunk 2077'nin sorunlarını düzeltecek olan performans yaması ertelendi Sonraki Clubhouse uygulamasının Android versiyonu geliyor 2 gün Apple'a, bu kez de Touch ID, Face ID ve Apple Card yüzünden patent davası açıldı 2 gün Android'e heyecan verici yeni özellikler: Google Haritalar, Mesajlar ve dahası 2 gün Elon Musk, Dogecoin'in ateşini harladı: Değeri yüzde 25 yükseldi 2 gün realme yeni oyuncu aksesuarlarını duyurdu 2 gün Realme Narzo 30 Pro en uygun 5G telefonlarından birisi oldu 2 gün Jack Dorsey’in Square firması 170 milyon dolarlık Bitcoin aldı 2 gün LG webOS diğer üreticilere de lisanslanacak 2 gün PS Store'da bu ayın 5. indirimi başladı: İşte dikkat çekenler 2 gün PSA, elektrik atağına 2021 Citroen e-Berlingo ile devam ediyor 2 gün Nubia Red Magic Watch'un ilk görüntüleri yayınlandı 2 gün PS5 özel oyunları God of War: Ragnarok ve Horizon Forbidden West ertelenebilir 2 gün 128 GB kapasiteli 4800 MHz DDR5 bellekler duyuruldu 2 gün Intel Core i7-11700 ve Core i9-11900T’nin ön incelemesi yayınlandı 2 gün Spider-Man 3’ten ilk resmi görseller paylaşıldı 2 gün Days Gone’ın PC sistem gereksinimleri belli oldu 2 gün Meizu 18 serisinin yüksek kaliteli görüntüsü ortaya çıktı 2 gün Bütçe dostu Core i5-11400 selefine tek çekirdekte %34 fark atıyor 2 gün RTX 3060 satışa sunulmadan ikinci ele düştü 2 gün Rick and Morty yazarları 7. sezon çalışmalarına başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız