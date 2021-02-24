Cyberpunk 2077'nin sorunlarını düzeltecek olan performans yaması ertelendi

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Bildiğiniz gibi performans anlamında fazlasıyla kötü bir çıkış yaptı ve bu sorunları düzeltecek iki büyük yama yayınlayacaklarını ve özür dilediklerini açıkladılar.İlginizi Çekebilir Cyberpunk 2077 tekrar ertelenecek söylentisi yalanlandı
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İlk yama geçtiğimiz ay yayınlandı, ikinci ve asıl yamanın ise bu ay içerisinde yayınlanacağı açıklanmıştı. Ancak geçtiğimiz dakikalarda yapılan açıklamaya göre ikinci büyük yama ertelendi. Ertelenme sebebi ise geçtiğimiz haftalarda CD Projekt'in uğradığı siber saldırı. Normalde bu ay yayınlanması beklenen yama, Mart ayının ikinci yarısına etelendi.
Daha önce de sizlere aktardığımız gibi CD Projekt geçtiğimiz haftalarda bir siber saldırıya uğramıştı ve Cyberpunk 2077 de dahil olmak üzere birçok oyunun kaynak kodları çalınmıştı. Hatta sonrasında bu kaynak kodlar internette satıldı.
Mart ayında yayınlanacak olan bu yama oyunun performans sorunlarını ve hatalarını büyük oranda düzeltecek. Özellikle eski nesil konsollarda oyun daha stabil çalışacak.
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Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı
ben suan 32 leveldeyım tamam sorunlar var fakat cok rahatsız etmıyor hıkayelerın bazıları gercekten etkıleyıcı bazıları sıkıcı fakat genel anlamda bır gta5 havasında bır oyun. bana gore tek eksıgı tum evlerın normalde ıcıne gırılecek denılmesı ve gırılememesıdır. bence 10/7 ıle ıyı bır oyun.
Bu arada, "kaplaması gelmiyor" diyen dallama (%50)yüzünden böyle oynuyoruz o da işin ironisi. Oyun çıkmadan önce de "niye çıkmıyor artık" diye ağlıyordu, acele edilen, tam olarak bitmemiş bi iş çıktı şimdi de "olmamış" die ağlıyor. Bi sittiriniz gidiniz efendim
tatava yapmayın!
lol
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cyberpunk 2077, 2. yama ve