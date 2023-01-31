Sony açıkladı: PlayStation 5'i bulmak daha kolay olacak

Sony, 2023’te çıkacak oyunlar ve güncellemeleri paylaştığı blog gönderisinde PS5 stok sorununa da değindi. Sony, küresel sıkıntıların yaşandığı bu dönemde kullanıcıların PS5 konsoluna gösterdiği yoğun talepten teşekkürlerini sunarak artık PS5 konsolunun dünya genelinde perakendecilerde daha kolay bulabileceğini söyledi.
Sony, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’da PS5 konsolu, oyunları ve aksesuarlarının doğrudan PlayStation’dan, http://direct.playstation.com adresinden satın alınabildiğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?