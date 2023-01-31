Sony açıkladı: PlayStation 5'i bulmak daha kolay olacak

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation 5’i iki yıldana uzun bir süre önce piyasaya sürdü. Konsolun çıkışından bu yana stok sorunu yaşanıyor; ne mağazalarda ne de internet üzerinden resmî olarak bulunabiliyor, bulunsa da karaborsa satıldığından PS5 fiyatları çok uçuk. Sony’nin son açıklamasına göre bu durum değişecek gibi.

Sony Türkiye’den endişe verici hamle 22 sa. önce eklendi

Sony, 2023’te çıkacak oyunlar ve güncellemeleri paylaştığı blog gönderisinde PS5 stok sorununa da değindi. Sony, küresel sıkıntıların yaşandığı bu dönemde kullanıcıların PS5 konsoluna gösterdiği yoğun talepten teşekkürlerini sunarak artık PS5 konsolunun dünya genelinde perakendecilerde daha kolay bulabileceğini söyledi.

Sony, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’da PS5 konsolu, oyunları ve aksesuarlarının doğrudan PlayStation’dan, http://direct.playstation.com adresinden satın alınabildiğini söylüyor.

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