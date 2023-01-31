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    Anlık Bildirim

    Sony açıkladı: PlayStation 5'i bulmak daha kolay olacak

    Sony, PS5'in stok sorununa ilişkin açıklamada bulundu. Şirket, oyuncuların PlayStation 5'i artık mağazalarda kolayca bulabileceğini söyledi.                     
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    sony ps5 stok sorunu çözülüyor Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation 5’i iki yıldana uzun bir süre önce piyasaya sürdü. Konsolun çıkışından bu yana stok sorunu yaşanıyor; ne mağazalarda ne de internet üzerinden resmî olarak bulunabiliyor, bulunsa da karaborsa satıldığından PS5 fiyatları çok uçuk. Sony’nin son açıklamasına göre bu durum değişecek gibi.

    Sony, 2023’te çıkacak oyunlar ve güncellemeleri paylaştığı blog gönderisinde PS5 stok sorununa da değindi. Sony, küresel sıkıntıların yaşandığı bu dönemde kullanıcıların PS5 konsoluna gösterdiği yoğun talepten teşekkürlerini sunarak artık PS5 konsolunun dünya genelinde perakendecilerde daha kolay bulabileceğini söyledi.

    Sony, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’da PS5 konsolu, oyunları ve aksesuarlarının doğrudan PlayStation’dan, http://direct.playstation.com adresinden satın alınabildiğini söylüyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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