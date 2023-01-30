Sony Türkiye’den çekiliyor mu? PlayStation için son durum ne?

Tam Boyutta Gör Gün içerisinde ortaya atılan bir iddia özellikle PlayStation tarafında derin bir endişeye neden olmuştu. Sony’nin Türkiye pazarından tamamen çıkacağına dair iddialar sonunda netliğe kavuştu.

Sony neden Türkiye’den çekiliyor?

Gelen ilk iddialar Sony’nin Türkiye pazarından tamamen çekileceğine yönelikti. Kamera, televizyon, ses sistemleri, konsol gibi ürünlere artık desteğin kesileceğine ve satışların sona ereceğine dair bilgi kirliliği yaşandı.

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Sony tarafından gelen açıklama ise yürekleri ferahlattı. Maliyetlerin ve kaynakların dengelenmesi adına sadece televizyon ve ses sistemleri tarafında optimizasyona gidiliyor. Bu açıklamadan anlaşıldığı kadarıyla iki ürün grubunda çıkış söz konusu ancak müşteri hizmetleri devam edecek. Diğer taraftan bu Sony ürünleri ithalatçı garantisiyle satışlarına devam edecektir.

PlayStation tarafı ise Sony Eurasia İngiltere bölümü üzerinden yürütüldüğü için oyuncular açısından herhangi bir değişiklik görünmüyor. Diğer taraftan PlayStation faaliyetlerinin Dubai’ye kayacağına dair iddialar mevcut ancak bir doğrulama yok.

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