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    Anlık Bildirim

    Sony Türkiye’den çekiliyor mu? PlayStation için son durum ne?

    Sony Türkiye maliyetlerin yükselmesi ve kaynak optimizasyonu gerekçesiyle televizyon ve ses sistemleri bölümlerini optimize ediyor. Konsol tarafında şimdilik bir değişiklik yok.
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    Sony Tam Boyutta Gör
    Gün içerisinde ortaya atılan bir iddia özellikle PlayStation tarafında derin bir endişeye neden olmuştu. Sony’nin Türkiye pazarından tamamen çıkacağına dair iddialar sonunda netliğe kavuştu.

    Sony neden Türkiye’den çekiliyor?

    Gelen ilk iddialar Sony’nin Türkiye pazarından tamamen çekileceğine yönelikti. Kamera, televizyon, ses sistemleri, konsol gibi ürünlere artık desteğin kesileceğine ve satışların sona ereceğine dair bilgi kirliliği yaşandı.

    Sony tarafından gelen açıklama ise yürekleri ferahlattı. Maliyetlerin ve kaynakların dengelenmesi adına sadece televizyon ve ses sistemleri tarafında optimizasyona gidiliyor. Bu açıklamadan anlaşıldığı kadarıyla iki ürün grubunda çıkış söz konusu ancak müşteri hizmetleri devam edecek. Diğer taraftan bu Sony ürünleri ithalatçı garantisiyle satışlarına devam edecektir.

    PlayStation tarafı ise Sony Eurasia İngiltere bölümü üzerinden yürütüldüğü için oyuncular açısından herhangi bir değişiklik görünmüyor. Diğer taraftan PlayStation faaliyetlerinin Dubai’ye kayacağına dair iddialar mevcut ancak bir doğrulama yok.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 3 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 4 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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    sony, PlayStation ve
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