PSA'nın İzmir'deki yedek parça deposu faaliyete başladı

PSA Grubu, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklama ile sahibi olduğu Opel markasının İzmir’in Torbalı ilçesindeki arazisine yatırım yapacağını duyurmuştu. Bugün yapılan yeni açıklamada, bu lokasyonda yapılandırılan yedek parça deposunun faaliyete geçtiği belirtildi.

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Torbalı’daki deponun dört markaya hizmet verdiğini vurgulayan Group PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, bu yılın başında Peugeot, Citroen ve DS markalarına ait İstanbul’daki depoların Torbalı’ya taşınma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tüm Group PSA markaları için merkez depo haline geleceğini belirtti. Cornuaille, yapılan yeni yatırımlarla birlikte söz konusu deponun kapasitesi ve kullanım oranının artırıldığına dikkat çekti.

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Toplam 18 bin metrekarelik kapalı alana ve 45 bin referansı stoklayabilme kapasitesine sahip lojistik merkezin, Türkiye geneline yayılmış sekiz Distrigo platformuna günlük sevkiyat yapan yeni bir yapıya dönüştürüldüğü ve tesiste, markalara ait ithal parçaların yanı sıra yurt içinden tedarik edilen yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerin de stoklandığı bildirildi.

Torbalı’da 1990 yılında devreye giren Opel fabrikasında üretim 1993 yılına kadar devam etmişti. İlerleyen yıllarda montaj işlemlerinin yapıldığı tesis 2000 yılında kapanmış ve Opel Türkiye’nin yedek parça deposu haline gelmişti. 2017 yılında Opel’i satın alan Group PSA, İzmir’deki tesisin de yeni sahibi oldu.

https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/otomotiv/groupe-psa-turkiyenin-torbalidaki-yedek-parca-deposu-faaliyete-basladi/657085

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