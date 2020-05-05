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    PSA'nın İzmir'deki yedek parça deposu faaliyete başladı

    Group PSA bünyesindeki markalar olan Peugeot, Citroen, Opel ve DS'e hizmet veren depoda ithal parçaların yanı sıra yurt içinden tedarik edilen yedek parça, aksesuar ve sarf malzemeler de stoklanıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    PSA Grubu, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklama ile sahibi olduğu Opel markasının İzmir’in Torbalı ilçesindeki arazisine yatırım yapacağını duyurmuştu. Bugün yapılan yeni açıklamada, bu lokasyonda yapılandırılan yedek parça deposunun faaliyete geçtiği belirtildi.

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    Torbalı’daki deponun dört markaya hizmet verdiğini vurgulayan Group PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, bu yılın başında Peugeot, Citroen ve DS markalarına ait İstanbul’daki depoların Torbalı’ya taşınma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tüm Group PSA markaları için merkez depo haline geleceğini belirtti. Cornuaille, yapılan yeni yatırımlarla birlikte söz konusu deponun kapasitesi ve kullanım oranının artırıldığına dikkat çekti.

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    Toplam 18 bin metrekarelik kapalı alana ve 45 bin referansı stoklayabilme kapasitesine sahip lojistik merkezin, Türkiye geneline yayılmış sekiz Distrigo platformuna günlük sevkiyat yapan yeni bir yapıya dönüştürüldüğü ve tesiste, markalara ait ithal parçaların yanı sıra yurt içinden tedarik edilen yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerin de stoklandığı bildirildi.

    Torbalı’da 1990 yılında devreye giren Opel fabrikasında üretim 1993 yılına kadar devam etmişti. İlerleyen yıllarda montaj işlemlerinin yapıldığı tesis 2000 yılında kapanmış ve Opel Türkiye’nin yedek parça deposu haline gelmişti. 2017 yılında Opel’i satın alan Group PSA, İzmir’deki tesisin de yeni sahibi oldu.



    https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/otomotiv/groupe-psa-turkiyenin-torbalidaki-yedek-parca-deposu-faaliyete-basladi/657085 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    caspento (EMr ) 1 hf. en beğenilen
    Ülke ekonomisi ve istihdam için güzel şeyler bunlar, Opel, Pug ve Citroen kullanıcıları yedek parça beklemek zorunda da kalmazlar
    Yanıtla +8
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    omaha 1 hf.
    Volkswagen yatırımı da yalan oldu valla...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    denizyz 1 hf.
    Bu bir teknoloji haberi değil. Böyle haberleri gazetelerin ekonomi sayfalarına bırakalım.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. denizyz
    Donanım Haber sadece Bilgisayar,telefonla falan alakalı bir site değil. Forumun anasayfasını açıp bir göz atarsanız anlarsınız.
    Yanıtla +1
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    beyazakbil 1 hf.
    O depo zaten vardı ve opel Turkiyenin yedek parça deposuydu PSA opeli satın alınca PSA deposu oldu .
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    ezicioyuncu (Bora ) 1 hf.
    Bu iyi olmuş 208 kullanirken ekranı çatlamıştı 1.5 ay fransadan gelmesini beklemiştim. Darısı diger büyük dedigimiz firmalarin başına...
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf.
    İyi güzel oldu sevindim bir izmirli olarak
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    caspento (EMr ) 1 hf. en beğenilen
    Ülke ekonomisi ve istihdam için güzel şeyler bunlar, Opel, Pug ve Citroen kullanıcıları yedek parça beklemek zorunda da kalmazlar
    Yanıtla +8
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    omaha 1 hf.
    Volkswagen yatırımı da yalan oldu valla...
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