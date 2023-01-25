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    PTT tüm ulaşım sistemlerini bir araya getiren MaaS projesini tanıttı

    PTT Teknoloji tarafından geliştirilen MaaS projesinin tanıtımı yapıldı. MaaS projesi ile toplu taşıma, araba kiralama, bisiklet, elektrikli scooter gibi farklı taşıma seçenekleri bir arada sunulacak.
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    PTT tüm ulaşım sistemlerini bir araya getiren MaaS'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    PTT Teknoloji ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanlığı desteğiyle geliştirilen "Hizmet Olarak Hareketlilik (Mobility as as Service-MaaS)" projesi tanıtıldı. Toplu taşıma, araba kiralama, bisiklet, elektrikli scooter gibi farklı ulaşım seçeneklerini bir arada kullanma imkanı sunan MaaS projesi, ilk etapta Konya’da kullanıma sunulacak.

    MaaS, çeşitli ulaşım sistemlerini tek bir sistem halinde entegre ederek, insanların daha hızlı, daha tasarruflu ve daha çevreci ulaşımı için rotalar oluşturacak. Mobil uygulama ve web sitesi üzerinden rota takip edilecek. Birden fazla ödeme ve kiralama işlemleri tek uygulama üzerinden yapılabilecek.

    Hangi ulaşım araçları desteklenecek?

    Projede ilk etapta şehir içi ve şehirlerarası otobüs, minibüs, taksi, metro, tramvay, tren, vapur, feribot, uçak, araç kiralama, paylaşımlı araçlar, mikro mobilite araçları ve benzeri yenilikçi ulaşım çözümleri yer alacak.

    Hangi özellikler sunulacak?

    MaaS projesi kapsamında; yolculuklar için alternatif seçenekler sunulması, planlama, rezervasyon, ödeme, kiralama ve rota takip özellikleri yer alacak. Gerçek zamanlı veriler kullanılarak konforlu, güvenli, verimli, esnek çözümler sunulması amaçlanıyor. Yapay zeka teknolojilerinden yararlanılacak.

    PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, “Proje kapsamında elde edilen verilerin analiz edilmesiyle ulaşım politikalarının belirlenmesi ve yeni yatırımların planlanmasını sağlamayı ve sürdürülebilir bir hareketlilik çözümü geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu uygulamayla, planlama, rezervasyon, ödeme ve navigasyon hizmetleri sunmayı da amaçlıyoruz." dedi.

    Proje pilot uygulama olarak Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliği Konya’da başlayacak. Sonraki aşamada ise ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    MaDMaxiBo 6 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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