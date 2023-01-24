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    Elektrikli scooter kullanımına düzenleme geliyor: Sensör takılacak

    Paris'teki referandum planlaması ile Avrupa'nın gündemine gelen elektrikli scooter'ların Türkiye'deki kullanımı için yeni bir taslak çalışma hazırlandı. İşte detaylar:
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    Elektrikli scooter'lara 'sensör' düzenlemesi geliyor Tam Boyutta Gör
    Hürriyet'in haberine göre elektrikli scooter'ların güvenli kullanımı için çalışma yürütülüyor. Hazırlanan taslak çalışmaya göre, bir scooter’a aynı anda iki kişinin binmesini önlemek için sensörler takılacak

    Çalışma kapsamında hız sınırı saatte 50 km’nin üzerinde olan yollarda scooter kullanımına uydu üzerinden müdahale edilecek. Böylece hız limiti 80 km olan bir yolda scooter’ın hızı önce 10’a, ardından 5’e düşürülecek ve durması sağlanacak. Sensörler firmalara araç başına 150 dolara mâl olacak.

    25 km/s olan hız sınırının düşürülüp düşürülmeyeceği konusunda ise yetkililer, "Yönetmelikte bu sınırı koyduk ama yerel yönetimlerin aşağı çekme yetkisi var, istedikleri zaman bu yetkiyi kullanabilirler. Mesela Ankara ve İstanbul’da 20 km/s’ye düşürüldü; isteyen belediye bunu 15 km/s’e de indirebilir." şeklinde konuştu.

    Elektrikli scooter'lar son olarak Kadıköy Belediyesi'nin uygunsuz park edilen scooter'ları toplatma kararıyla gündeme geldi. Paris'te ise scooter'lar için referandum yapılması dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Dünyada scooter kazalarının en önemli nedenleri olarak, iki kişiyle kullanım ve 50 km’nin üzerinde hıza çıkmak gösteriliyor.

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    ChelseaNy 2 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 5 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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