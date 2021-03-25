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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PUBG Mobile, 1 milyar kez indirilmeyi geride bıraktı

    Oyun dünyasının popüler isimlerinden biri olan PUBG'nin mobil versiyonu PUBG Mobile, büyük bir hedefi geride bıraktı. Oyun toplamda 1 milyar kez indirilme sayısını geride bıraktı.
    25 Mart 2021, 15:30 (4 sa.)
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    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PUBG Mobile, 1 milyar kez indirilmeyi geride bıraktı
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    Yayıncılığını Tencent'in yaptığı, geliştiriciliğini Krafton'un yaptığı battle royale türündeki popüler oyun PUBG Mobile, başarılı bir istatistik elde etti. 

    Ayrıca Bkz. "Rocket League'in mobil versiyonu Rocket League Sideswipe duyuruldu"

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    PUBG Mobile'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre oyun, dünya çapında 1 milyar kez indirilmeyi geride bırakmış durumda. Yapılan paylaşım ile ayrıca oyunculara teşekkür ediliyor ve yakın zamanda yeni bir güncellemenin geleceğinin haberi veriliyor. Ne yazık ki güncelleme ile ilgili bir detay paylaşılmamış.

    Geçtiğimiz haftalarda yine aynı geliştirici ekipten bir başka PUBG oyunu PUBG New State, mobil cihazlar için duyurulmuştu. İki oyunu birden nasıl yürütecekleri cidden büyük bir merak konusu. PUBG New State'in net çıkış tarihi bilinmiyor ancak bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. 

    Bahsi geçen Twitter paylaşımını ve oyunun mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

    PUBG MOBILE 3. YIL DÖNÜM‪Ü‬ PUBG MOBILE 3. YIL DÖNÜM‪Ü‬ PUBG MOBILE 3. YIL DÖNÜM‪Ü‬ PUBG MOBILE 3. YIL DÖNÜM‪Ü‬ Tencent Mobile International Limited Oyunlar Ücretsiz 1.7 GB

    PUBG MOBILE ÇILGIN RİTİMLER PUBG MOBILE ÇILGIN RİTİMLER PUBG MOBILE ÇILGIN RİTİMLER PUBG MOBILE ÇILGIN RİTİMLER Tencent Games Aksiyon Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://www.ign.com/articles/pubg-mobile-has-been-downloaded-literally-one-billion-times
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    pugb mobile mobil oyunlarının Counter Strike dır.
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    Mr. Jingles 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Normalde PUBG daha önce çıkmasına rağmen hiç indirmedim. CODM çıkınca hemen indirdim. PUBG’yi ise daha sonradan yükledim ve yüklediğim gün kaldırdım. CODM’den sonra PUBG çok kalitesiz geldi. Hala oynayan varsa şu çöpü kaldırsın gitsin bir CODM kursun. İşin ilginç yanı her ikisi de Tencent yapımı ama iki oyun arasında kalite farkı çok fazla.
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    merfarukkk (Ömer Faruk Balcı) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    2018 de oyuncular LoL ün ve pubg nin mobil versiyonunu istediler, çok bilmiş koreliler bu oyunların mekanik ve dinamikleri mobile uygun olmadığını ve donanim gücünün yeterli seviyede olmadığını söyleyip kesip attılar Tencent rules of survival deneme atışı yaptı gayet olumlu sonuç alınca pubg nin tüm haklarını mobil de parasını ödeyip aldılar şimdiye kadar pubg nin pc den kazandığının en az 20 mislini sadece mobil pubg den kazanmişlardir Çinliler, ki daha mobil legend fln benzeri oyunlar da hariç. Şimdi pubg nin yeni oyun ayağına yatıp da mobil girmeye çalışmasına bakınca beni bir gülme alıyor
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    M mustafacoban (mustafa coban) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    pubg mobile ve pubg new state farklı firmaların yaptığı oyunlar karıştırmayın.

    pubg new state : pubg pc yapımcısı firmanın çıkaracağı yeni bir oyun olacak.
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