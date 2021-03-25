PUBG Mobile, 1 milyar kez indirilmeyi geride bıraktı

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Yayıncılığını Tencent'in yaptığı, geliştiriciliğini Krafton'un yaptığı battle royale türündeki popüler oyun PUBG Mobile, başarılı bir istatistik elde etti.

Ayrıca Bkz. "Rocket League'in mobil versiyonu Rocket League Sideswipe duyuruldu"

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PUBG Mobile'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre oyun, dünya çapında 1 milyar kez indirilmeyi geride bırakmış durumda. Yapılan paylaşım ile ayrıca oyunculara teşekkür ediliyor ve yakın zamanda yeni bir güncellemenin geleceğinin haberi veriliyor. Ne yazık ki güncelleme ile ilgili bir detay paylaşılmamış.

Geçtiğimiz haftalarda yine aynı geliştirici ekipten bir başka PUBG oyunu PUBG New State, mobil cihazlar için duyurulmuştu. İki oyunu birden nasıl yürütecekleri cidden büyük bir merak konusu. PUBG New State'in net çıkış tarihi bilinmiyor ancak bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Bahsi geçen Twitter paylaşımını ve oyunun mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

PUBG MOBILE 3. YIL DÖNÜM‪Ü‬ Tencent Mobile International Limited Oyunlar Ücretsiz 1.7 GB

PUBG MOBILE ÇILGIN RİTİMLER Tencent Games Aksiyon Ücretsiz Cihaza göre değişir

https://www.ign.com/articles/pubg-mobile-has-been-downloaded-literally-one-billion-times

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