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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rocket League'in mobil versiyonu Rocket League Sideswipe duyuruldu

    Konsollarda ve PC'de fazlasıyla popüler olan ve bir süredir oynaması ücretsiz olarak bulunan Rocket League'in mobil versiyonu Rocket League Sideswipe duyuruldu.
    25 Mart 2021, 10:30 (4 sa.)
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    2
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Rocket League'in mobil versiyonu Rocket League Sideswipe duyuruldu
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Psyonix'in yaptığı popüler oyun Rocket League'in mobil versiyonu Rocket League Sideswipe, iOS ve Android için geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Genshin Impact mobilde 1 milyar dolar hasılata en hızlı ulaşan oyun oldu"

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    Rocket League Sideswipe'da yine arabalarla futbol oynamaya çalışacağız ancak ana oyuna göre farklılıklar olacak. Rocket League Sideswipe, 1v1 ve 2v2 maçlar sunacak ve 2 dakikalık hızlı tempolu maçlara çıkacağız. Ayrıca yandan bakış açısına sahip olacak oyun. Geliştirici hem yeni başlayanlar için hem de deneyimli olanlar için sezgisel dokunmatik bir kontrol vaat ediyor.

    Yine ana oyunda olduğu gibi araçlarınızı seçebilecek ve onları dilediğiniz gibi kişiselleştirebileceksiniz. Ne yazık ki şu an için daha fazla ayrıntı bilinmiyor.

    Oyunun bu yıl içerisinde iOS ve Android için yayınlanması bekleniyor ancak ne yazık ki net bir yayın tarihi yok. Son olarak eğer bizleri Avustralya ve Yeni Zelanda'dan takip ediyorsanız, çok kısa bir süre içerisinde oyunun alfa testi bu bölgelerde başlayacak. Oyunun sitesini takipte kalabilirsiniz.



    https://www.pocketgamer.com/articles/086144/rocket-league-sideswipe-is-an-upcoming-mobile-version-of-the-popular-vehicular-soccer-game-thats-heading-for-ios-and-android/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Halilowich (H Y) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kafa Topu değil mi bu? :D
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    Sütyen_Teli (Ferhat Taşboru) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    PC de 3 tane kontrolcü eskittim.
    EPIC' ten sonra oyunun mekaniğin de ve içeriğinde çok saçmalama yaptılar artık oynamıyorum çok rahatım :)
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