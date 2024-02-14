Ailesinin PUBG oynamasına izin vermediği çocuk tabancayla kendini vurdu

Tam Boyutta Gör Oyun bağımlılığı, zaman zaman çocuklarda büyük etkilere neden olabiliyor. Samsun’da yaşayan 12 yaşındaki bir çocuk, ailesi oyun oynamasına izin vermediği için tabancayla kendisini vurdu.

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İddiaya göre ailesi şiddet içerdiği için 12 yaşındaki çocuğun PUBG oyununu oynamasına izin vermedi. Ailesi izin vermeyince çocuk, evlerinde yatak odasına geçip tabancayla kendini kafasından vurdu. Silah sesi üzerine yatak odasına koşan ailesi, çocuğu kanlar içinde buldu.

Tam Boyutta Gör 12 yaşındaki E.C’nin önce kalbi durduğu, sonrasında kalbi çalıştırılarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği açıklandı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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PUBG oynamasına izin verilmeyen çocuk tabancayla kendini vurdu