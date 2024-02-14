Ailesinin PUBG oynamasına izin vermediği çocuk tabancayla kendini vurdu

İddiaya göre ailesi şiddet içerdiği için 12 yaşındaki çocuğun PUBG oyununu oynamasına izin vermedi. Ailesi izin vermeyince çocuk, evlerinde yatak odasına geçip tabancayla kendini kafasından vurdu. Silah sesi üzerine yatak odasına koşan ailesi, çocuğu kanlar içinde buldu.Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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