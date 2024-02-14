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    Ailesinin PUBG oynamasına izin vermediği çocuk tabancayla kendini vurdu

    Samsun'da yaşayan 12 yaşında E.C., ailesinin PUBG oynamasına izin vermediği için tabancayla kendi kafasından vurdu. Yoğun bakıma alınan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
    PUBG oynamasına izin verilmeyen çocuk tabancayla kendini vurdu Tam Boyutta Gör
    Oyun bağımlılığı, zaman zaman çocuklarda büyük etkilere neden olabiliyor. Samsun’da yaşayan 12 yaşındaki bir çocuk, ailesi oyun oynamasına izin vermediği için tabancayla kendisini vurdu.

    İddiaya göre ailesi şiddet içerdiği için 12 yaşındaki çocuğun PUBG oyununu oynamasına izin vermedi. Ailesi izin vermeyince çocuk, evlerinde yatak odasına geçip tabancayla kendini kafasından vurdu. Silah sesi üzerine yatak odasına koşan ailesi, çocuğu kanlar içinde buldu.

    PUBG oynamasına izin verilmeyen çocuk tabancayla kendini vurdu Tam Boyutta Gör
    12 yaşındaki E.C’nin önce kalbi durduğu, sonrasında kalbi çalıştırılarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği açıklandı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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