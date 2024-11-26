PUBG Mobile 2024 büyük finallerine RC Bra katılma hakkı elde etti, Sylas rekor kırdı

Son Şans aşamasında ilginç anlar
Toplamda 16 ekibin yarışacağı büyük finaller öncesi yıl boyunca ülke ve bölge elemelerinden başarıyla çıkan gruplar Kasım ayında önce final eleme gruplarında mücadele etti. Buradan 9 takım finallere gitmeye hak kazanırken, 24 takım ise Hayatta Kalma aşaması ile final hakkı için yarıştı.
Hayatta Kalma aşamasından 16 takım Son Şans aşamasına geçti ve en iyi 6 takım finallere katılmaya hak kazandı. Ülkemizden RCB, Zeus ve IWNRX takımları Hayatta Kalma aşamasına kadar gelse de RCB kadar şanslı değillerdi.
Son Şans aşamasının on birinci maçında zaten finalleri garantilemiş olan Moğol Falcons Force ekibi, ilginç bir işe imza atarak maç boyunca RCB ekibinin çevresindeki diğer ekipleri temizleyerek adeta yollarını açtı. 1v1 kalınan son dakikalarda ise mücadeleyi biraz alttan aldı ve RCB ekibi iki kişiyle maçı kazanmayı başardı.
RCB altıncı olarak Londra finallerine gitmeye hak kazanırken, ekibe yıl başında katılan Sylas ise rekor kırdı. 2020 yılında Klas Digital Athletic ekibiyle ilk kez düzenlenen PUBG Mobile büyük finallerine katılan Sylas, sonraki 3 yıl ise S2G ekibiyle final oynadı. Malezya’da düzenlenen 2022 finallerinde ise hem kupaya uzandı hem de turnuvanın en iyi oyuncusu oldu. Bu yıl da RGB ekibiyle beşinci kez finallere gidiyor ve bunu başaran tek Türk espor oyuncusu oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.