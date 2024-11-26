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    PUBG Mobile 2024 büyük finallerine RC Bra katılma hakkı elde etti, Sylas rekor kırdı

    Önümüzdeki hafta Londra’da düzenlenecek olan PUBG Mobile 2024 büyük finallerde ülkemizin başarılı eSpor ekibi Regnum Carya Bra da boy gösterme hakkı elde etti.  
    PUBG Mobile Tam Boyutta Gör
    PUBG Mobile tarafından her yıl düzenlenen büyük finallere yine bir Türk takımı göndermeyi başardık. Geçen yıl İstanbul’da yapılan büyük finaller bu yıl Londra’da gerçekleştirilecek ve Regnum Carya Bra eSpor ekibi ülkemizi temsil edecek. 

    Son Şans aşamasında ilginç anlar

    Toplamda 16 ekibin yarışacağı büyük finaller öncesi yıl boyunca ülke ve bölge elemelerinden başarıyla çıkan gruplar Kasım ayında önce final eleme gruplarında mücadele etti. Buradan 9 takım finallere gitmeye hak kazanırken, 24 takım ise Hayatta Kalma aşaması ile final hakkı için yarıştı. 

    Hayatta Kalma aşamasından 16 takım Son Şans aşamasına geçti ve en iyi 6 takım finallere katılmaya hak kazandı. Ülkemizden RCB, Zeus ve IWNRX takımları Hayatta Kalma aşamasına kadar gelse de RCB kadar şanslı değillerdi. 

    Son Şans aşamasının on birinci maçında zaten finalleri garantilemiş olan Moğol Falcons Force ekibi, ilginç bir işe imza atarak maç boyunca RCB ekibinin çevresindeki diğer ekipleri temizleyerek adeta yollarını açtı. 1v1 kalınan son dakikalarda ise mücadeleyi biraz alttan aldı ve RCB ekibi iki kişiyle maçı kazanmayı başardı. 

    PUBG Mobile 2024 finallerine Türk damgası Tam Boyutta Gör

    RCB altıncı olarak Londra finallerine gitmeye hak kazanırken, ekibe yıl başında katılan Sylas ise rekor kırdı. 2020 yılında Klas Digital Athletic ekibiyle ilk kez düzenlenen PUBG Mobile büyük finallerine katılan Sylas, sonraki 3 yıl ise S2G ekibiyle final oynadı. Malezya’da düzenlenen 2022 finallerinde ise hem kupaya uzandı hem de turnuvanın en iyi oyuncusu oldu. Bu yıl da RGB ekibiyle beşinci kez finallere gidiyor ve bunu başaran tek Türk espor oyuncusu oldu. 

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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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