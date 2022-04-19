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    PUBG Mobile'ın 500.000 TL ödül havuzuna sahip turnuvasının finali GameX'te oynanacak

    PUBG Mobile, 500.000 TL ödül havuzuna sahip Yükselen Yıldızlar Turnuvası finali ile Türkiye’nin en büyük offline espor etkinliklerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.
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    PUBG Mobile'ın Yükselen Yıldızlar Turnuvası GameX'te oynanacak
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    Mobil oyun dünyasının en popüler oyunlarından birisi olan PUBG Mobile'ın bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de bir turnuvası başlamıştı. Yükselen Yıldızlar Turnuvası isimli bu turnuvanın da finali için tarih ve mekan açıklandı.

    Yükselen Yıldızlar Turnuvası GameX'te

    PUBG Mobile'ın Yükselen Yıldızlar Turnuvası; Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin (EEMEA) en büyük Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX’te gerçekleşecek olan turnuvanın finali, 16 takım ve 64 oyuncuya ev sahipliği yapacak. Profesyonel arenaya adım atmak isteyen oyuncuların yeteneklerini göstereceği Yükselen Yıldızlar Turnuvası büyük finali, pandemi sonrası gerçekleştirilen en büyük offline espor etkinliğine de sahne olacak.

    4. yıl dönümünü yepyeni etkinlikler ile kutlayan PUBG MOBILE, Yükselen Yıldızlar Turnuvası ile topluluk takımlarının profesyonel espor sahnesine adım atması için önemli bir fırsat sunacak.

    500.000 TL ödül havuzu ve fenomen isimler

    Turnuvada yer alan oyun severler, hayranı oldukları ünlü PUBG MOBILE yayıncılarının liginde yer alarak büyük finalde 500.000 TL ödül havuzu için yarışacak. Turnuvanın ünlü PUBG MOBILE isimleri arasında Barış G, Cemre & Nisa, Doch, Egoist Pati, Kozmik Karınca, Mezarcı, Tugay Gök ve Vural Üzül yer alıyor.

    21 Mayıs’ta GameX PUBG Mobile alanında gerçekleşecek olan büyük finalin yanı sıra tüm PUBG Mobile severler, 19-22 Mayıs tarihlerinde sürpriz konserler, etkinlikler ve ödüller ile eğlenceli vakit geçirme şansı için TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde buluşacak. GameX'e dair detaylı bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz. 

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    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 4 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 6 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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