Nisan ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: 5 yeni oyun

- Nisan 2022'nin 2. Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
- 19 Nisan
- 26 Nisan
- 28 Nisan
- 30 Nisan'da Kaldırılacak Oyunlar
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Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ikinci yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.
Nisan 2022'nin 2. Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
19 Nisan
- Turnip Boy Commits Tax Evasion - (Konsol, PC)
26 Nisan
- 7 Days to Die - (Konsol, PC)
- Research and Destroy - (Konsol, PC)
28 Nisan
- Bugsnax - (Konsol, PC)
- Unsouled - (Konsol, PC)
30 Nisan'da Kaldırılacak Oyunlar
- Cricket 19 - (Konsol, PC)
- Outlast 2 - (Konsol, PC)
- Secret Neighbor - (Konsol, PC)
- Streets of Rage 4 - (Konsol, PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler