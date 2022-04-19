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    Nisan ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: 5 yeni oyun

    Nisan ayının ikini yarısında Xbox Game Pass sistemine eklenecek ve kaldırılacak oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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    Xbox Game Pass'e Nisan 2022'de eklenecek oyunlar
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    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ikinci yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.

    Nisan 2022'nin 2. Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

    19 Nisan

    • Turnip Boy Commits Tax Evasion - (Konsol, PC)

    26 Nisan

    • 7 Days to Die - (Konsol, PC)
    • Research and Destroy - (Konsol, PC)

    28 Nisan

    • Bugsnax - (Konsol, PC)
    • Unsouled - (Konsol, PC)

    30 Nisan'da Kaldırılacak Oyunlar

    • Cricket 19 - (Konsol, PC)
    • Outlast 2 - (Konsol, PC)
    • Secret Neighbor - (Konsol, PC)
    • Streets of Rage 4 - (Konsol, PC)
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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 5 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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