Nisan ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: 5 yeni oyun

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Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ikinci yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.

İddiaya göre PlayStation VR2 2023'te çıkış yapacak 2 gün önce eklendi

Nisan 2022'nin 2. Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

19 Nisan

Turnip Boy Commits Tax Evasion - (Konsol, PC)

26 Nisan

7 Days to Die - (Konsol, PC)

Research and Destroy - (Konsol, PC)

28 Nisan

Bugsnax - (Konsol, PC)

Unsouled - (Konsol, PC)

30 Nisan'da Kaldırılacak Oyunlar

Cricket 19 - (Konsol, PC)

Outlast 2 - (Konsol, PC)

Secret Neighbor - (Konsol, PC)

Streets of Rage 4 - (Konsol, PC)

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Xbox Game Pass'e Nisan 2022'de eklenecek oyunlar