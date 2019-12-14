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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OPPO'nun 3 arka kameralı yeni bir telefonu geliyor

    Çinli elektronik cihaz üreticisi OPPO'nun 'PDBM00' model numaralı üçlü arka kamera kurulumuna sahip yeni bir akıllı telefonu TENAA'da listelendi. Yeni akıllı telefon 6.5 inç ekrana sahip olacak.
    10 sa.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    OPPO'nun 3 arka kameralı yeni bir telefonu geliyor
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    Model numarası PDBM00 olan yeni bir OPPO akıllı telefonu, TENAA'da ön özellikleriyle birlikte ortaya çıktı. TENAA listesinde ayrıca telefonun görüntüleri de bulunuyor. Liste, teknik özelliklerinin tamamının önümüzdeki günlerde görebileceğimizi gösteriyor.

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    PDBM00 20: 9 en boy oranına ve 1600 x 720 piksel çözünürlüğe sahip, 6.5 inç büyüklüğünde su damlası çentikli bir ekrana sahip olacak.Telefonda 2.3GHz octa-core işlemci 4GB ram ile eşleştirilecek. Önde 8MP'lik kamera, arka tarafta ise 12MP + 8MP + 2MP üçlü kamera kurulumu bulunacak. Yeni akıllı telefon 4230 mAh batarya ile gelecek.

    Kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle listelenen OPPO PDBM00, ön özelliklerine bakıldığında orta seviye telefon piyasası için hazırlanıyor diyebiliriz. Yeni telefon yüksek ihtimalle OPPO'nun A serisi telefonlarına eklenecek.



    https://www.gsmarena.com/new_oppo_phone_pops_up_on_tenaa-news-40566.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 7 sa.
    2.3GHz octa-core denilmis haberde. Ben birsewy anlamiyorum belirsizlikten.

    ARM Cortex-A77 mi oluyor ? Degilse 2.3GHz octa-core diye ifade edilmesinin hicbir anlami yoktur..

    Galaxy S4 Exynos modeli de Octa-Core du . ...

    Sanirsin ki guclu islemcili guclu donanimli ama dusuk cozunurlukle performans ve uzun batarya ya saglam odaklanilmis derseniz lakin suphesiz hepsi yuksek oranda HAYAL urunu beklentileriniz olabilir .


    Ek olarak 3 kamera denilince ne oluyor ? ...

    3 tane cop kamera mi yoksa vasat kamera mi yoksa guclu kaliteli bir kamera mi oluyor ?

    Kisacasi anlamsiz yeni urunler... Niye alinsin nesi var merak ettim cunki birseyi yok bu haliyle ...
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    kucukyenici 9 sa.
    Yeni Telefon diyemeden eski telefon oluyor.

    Bu ne ya!..
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