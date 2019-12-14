OPPO'nun 3 arka kameralı yeni bir telefonu geliyor

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Model numarası PDBM00 olan yeni bir OPPO akıllı telefonu, TENAA'da ön özellikleriyle birlikte ortaya çıktı. TENAA listesinde ayrıca telefonun görüntüleri de bulunuyor. Liste, teknik özelliklerinin tamamının önümüzdeki günlerde görebileceğimizi gösteriyor.

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PDBM00 20: 9 en boy oranına ve 1600 x 720 piksel çözünürlüğe sahip, 6.5 inç büyüklüğünde su damlası çentikli bir ekrana sahip olacak.Telefonda 2.3GHz octa-core işlemci 4GB ram ile eşleştirilecek. Önde 8MP'lik kamera, arka tarafta ise 12MP + 8MP + 2MP üçlü kamera kurulumu bulunacak. Yeni akıllı telefon 4230 mAh batarya ile gelecek.

Kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle listelenen OPPO PDBM00, ön özelliklerine bakıldığında orta seviye telefon piyasası için hazırlanıyor diyebiliriz. Yeni telefon yüksek ihtimalle OPPO'nun A serisi telefonlarına eklenecek.

https://www.gsmarena.com/new_oppo_phone_pops_up_on_tenaa-news-40566.php