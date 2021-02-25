PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, mobil cihazlar için duyuruldu

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Orijinal battle royale PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yapımcıları KRAFON Inc'in yeni oyunu PUBG: New State duyuruldu.

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Mobil cihazların grafiksel anlamda sınırlarını zorlaması beklenen bu yeni PUBG oyununun ön kayıtları Google Play üzerinde başladı. İlerleyen günlerde App Store üzerinden de ön kayıt yapılabilecek. Kullanılan Global Illumination teknolojisi sayesinde yalnızca daha iyi grafik değil, ayrıca daha stabil de bir oyun karşımıza çıkacak.

Oyunun Google Play sayfasını, tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

PUBG: NEW STATE KRAFTON, Inc. Aksiyon Cihaza göre değişir

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Tanıtım Yazısı

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yaratıcısı PUBG Studio'nun en yeni oyunu olan PUBG: NEW STATE'e atla.

100 yarışmacı birbiriyle karşı karşıya gelecek ve çeşitli silahlar ile taktikler kullanarak sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalan son isim olacaktır. Sürekli küçülen Mavi Alan ile oyuncular, üstünlük sağlamak için silahlar, araçlar ve kullanılabilir eşyalar bulmalıdır. Bu destansı hesaplaşmada sadece en güçlüler ""Hayatta Kalan"" unvanına sahip olacaktır.

Mobil Oyunların Sınırlarını Zorlayan Ultra Gerçekçi Grafikler

Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor.

Mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlayın.

Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: NEW STATE, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor.

Gerçekçi ve Dinamik Silah Oynayışı

Mobil oyun için optimize edilmiş gerçekçi silah oynayışının keyfini çıkarın

Farklı silahlarda ustalaşın ve silah özelleştirmesiyle her birini kişiselleştirin.

Yeni Nesil Hayatta Kalma

Savaş yuvarlanması, dronlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli araç ve özelliklerin keyfini çıkarın.

Çeşitli araçlarla 8x8 km'lik devasa boyuttaki açık dünyaları keşfedin. Daha sürükleyici bir battle royale deneyimi ile savaşı kendi lehinize çevirmek için çeşitli silahları kullanın.

Genişletilmiş PUBG Evreni

Orijinal oyunun üzerinden yıllar geçti. Şimdi sayısız tarafın birbiriyle savaştığı 2051 yılında, anarşinin hüküm sürdüğü yakın bir gelecekteyiz.

Hayatta kalmak için yeni taktikler ve teknolojiler gerektiren kıyasıya mücadele, yepyeni bir savaş alanına evrildi.

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