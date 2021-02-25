Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, mobil cihazlar için duyuruldu

    Orijinal battle royale PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yapımcıları KRAFON'un yeni PUBG oyunu PUBG: New State, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu.
    25 Şubat 2021, 19:30 (1 gün)
    12,1b
    10
    9
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, mobil cihazlar için duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Orijinal battle royale PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yapımcıları KRAFON Inc'in yeni oyunu PUBG: New State duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Sonsuz koşucu oyunu Total Eggscape, iOS için ücretsiz olarak yayınlandı"

    Mobil cihazların grafiksel anlamda sınırlarını zorlaması beklenen bu yeni PUBG oyununun ön kayıtları Google Play üzerinde başladı. İlerleyen günlerde App Store üzerinden de ön kayıt yapılabilecek. Kullanılan Global Illumination teknolojisi sayesinde yalnızca daha iyi grafik değil, ayrıca daha stabil de bir oyun karşımıza çıkacak. 

    Oyunun Google Play sayfasını, tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    PUBG: NEW STATE PUBG: NEW STATE PUBG: NEW STATE PUBG: NEW STATE KRAFTON, Inc. Aksiyon Cihaza göre değişir

    İlginizi Çekebilir Avatar Diablo'nun mobil oyunu Diablo Immortal ücretsiz olacak; alfa testleri başlıyor

    Tanıtım Yazısı

    PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yaratıcısı PUBG Studio'nun en yeni oyunu olan PUBG: NEW STATE'e atla.

    100 yarışmacı birbiriyle karşı karşıya gelecek ve çeşitli silahlar ile taktikler kullanarak sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalan son isim olacaktır. Sürekli küçülen Mavi Alan ile oyuncular, üstünlük sağlamak için silahlar, araçlar ve kullanılabilir eşyalar bulmalıdır. Bu destansı hesaplaşmada sadece en güçlüler ""Hayatta Kalan"" unvanına sahip olacaktır.

    Mobil Oyunların Sınırlarını Zorlayan Ultra Gerçekçi Grafikler

    • Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor.
    • Mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlayın.
    • Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: NEW STATE, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor.

    Gerçekçi ve Dinamik Silah Oynayışı

    • Mobil oyun için optimize edilmiş gerçekçi silah oynayışının keyfini çıkarın
    • Farklı silahlarda ustalaşın ve silah özelleştirmesiyle her birini kişiselleştirin.

    Yeni Nesil Hayatta Kalma

    • Savaş yuvarlanması, dronlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli araç ve özelliklerin keyfini çıkarın.
    • Çeşitli araçlarla 8x8 km'lik devasa boyuttaki açık dünyaları keşfedin. Daha sürükleyici bir battle royale deneyimi ile savaşı kendi lehinize çevirmek için çeşitli silahları kullanın.

    Genişletilmiş PUBG Evreni

    • Orijinal oyunun üzerinden yıllar geçti. Şimdi sayısız tarafın birbiriyle savaştığı 2051 yılında, anarşinin hüküm sürdüğü yakın bir gelecekteyiz.
    • Hayatta kalmak için yeni taktikler ve teknolojiler gerektiren kıyasıya mücadele, yepyeni bir savaş alanına evrildi.


    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hileleri bitirmediginiz için oyuncular yeni oyun arayışında oğlum ilk önce hileleri yapıp satmayın millet bıktı usandı..adamlar face de orda burda alalen satıyor 50tl ye rotgen duvar hilesi mermi hilesi satın alıyor ..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WeDneS (Ercan ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok oyuncusu var ve hizmet vermek istiyorlar anlaşılan
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    blackcold1907 (kry byr) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pc ye gelecek pubg 2 nin ayak sesleri olarak değerlendirmek gerekli.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    temmuzaksami 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    pugb mobile varken 2. ye ne gerek vardı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Jingles 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir CODM değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xagdas (Çağdaş Y.) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    iOS çıkmadı sanırım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    👍
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    X x2yk (x y) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    2051 değil 2053 yapmaları lazımdı. 2023 2053 2071. ;)



    PUBG, durmak yok yola devam. ;)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C cand. 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çakma cod olmuş
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 17 sa. Samsung Galaxy A32 4G tanıtıldı: 90 Hz ekrana sahip ilk A serisi akıllı telefon 18 sa. Twitter ücretli abonelikleri başlatıyor 18 sa. Elon Musk’a Dogecoin manipülasyonu soruşturması 19 sa. Exxen abone sayısı 1 milyona yürüyor 20 sa. Xbox Series X kontrolcüsünün fiyatı düşürüldü: 699 TL 1 gün Yeni Pixar filmi Luca'dan rengarenk fragman 1 gün PlayStation sunumundaki tüm duyurular 1 gün PS4 oyunu Bloodborne'un yapımcısı Sony'den ayrılıyor 1 gün Electronic Arts'ın hayal kırıklığı yaratan oyunu Anthem 2.0, Covid-19 sebebiyle iptal edildi 1 gün The Boys'un 3. sezonundan ilk görsel paylaşıldı 1 gün YouTube'a yeni "ebeveyn denetimleri" geliyor 1 gün AMD, RX 6700 XT’yi tanıtacağı tarihi duyurdu 1 gün Dünya'nın dijital ikizi oluşturulacak 1 gün TP-Link RE605X Menzil Genişletici İncelemesi - Ölü Bölgelere Son! 1 gün Renault, Fransa'daki tesislerinde Mitsubishi üretimi yapabilir 1 gün Yerli yapım VR oyun Naau: The Lost Eye, Steam üzerinden yayınlandı 1 gün Se7en'ın yazarı ve yönetmeninden Netflix için bir suikastçı filmi geliyor: Başrolde Michael Fassbender 1 gün ZTE, ekran altı yüz tanıma sisteminin nasıl çalıştığını gösterdi 1 gün Apple her üç ila dört haftada bir, şirket satın alıyor 1 gün Uçak yolculuğunda yeni dönem: Dijital Seyahat Kartı 1 gün GÖRÜNTÜLENEN PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, mobil cihazlar için duyuruldu Sonraki Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 1 gün Xiaomi Mi Band 6, WhatsApp ve Telegram mesajlarına cevap verme özelliği sunabilir 1 gün Acer’ın dayanıklılık sözü verdiği ConceptD 3 ve 7 satışa çıktı 1 gün HyperX oyuncu markası HP tarafından satın alındı 1 gün Peugeot yeni logosunu tanıttı! İşte yeni logoyla gelecek ilk model 1 gün Nvidia RTX 3060 satışa sunuldu 1 gün Apple’ın iç mekan haritalama formatı standart olarak kabul edildi 1 gün Netflix'in zombi-soygun filmi Army of the Dead'den ilk fragman yayınlandı: Yönetmen Zack Snyder 1 gün PS Plus'ta Mart ayına 429 TL'lik sürpriz geliyor olabilir 1 gün 2021 Land Rover Defender V8, 518 beygir güçle geldi 1 gün Apple CEO'su Tim Cook, yepyeni bir iPhone sözü verdi: Çentik tarih olabilir 1 gün Rengarenk iMac’ler geri dönüyor 1 gün Samsung Galaxy M62, şirketin resmi web sitesinde listelendi: İşte özellikleri 1 gün 2020'nin en çok satan akıllı telefonları belli oldu 1 gün TUSAŞ'ın insansız elektrikli helikopteri T629'un görüntüleri ortaya çıktı 1 gün Rick and Morty yaratıcılarının yeni dizisi Solar Opposites'in 2. sezon fragmanı yayınlandı 1 gün PS5 özel oyunu Returnal'dan yeni bir fragman paylaşıldı 1 gün 2021 Skoda Fabia'nın teknik detayları açıklandı: Yalnızca benzinli motorlar ve akıllı çözümler 1 gün Mission Impossible 7, sinemalardan kısa süre sonra Paramount+'a gelecek 1 gün Avusturalya yerel yayıncıları destekleyecek kanunu kabul etti Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız