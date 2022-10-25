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    Monster Notebook iddialı kulaklığını duyurdu

    Gürültü engelleme özelliği ve 60 saatlik batarya ömrüyle müzik keyfini maksimum seviyeye ulaştıran Pusat Wave ANC Bluetooth Kulaklık kullanım alanlarına göre farklı deneyimler sunuyor. 
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    Pusat Wave ANC Tam Boyutta Gör
    Müzik dinlerken, film izlerken ve iş hayatında görüntülü toplantılara katılırken kullanabileceğiniz Pusat Wave ANC kulaklık modeli, kullanıcıların hayatını büyük oranda kolaylaştırıyor.

    Pusat Wave ANC özellikleri ve fiyatı

    Monster Notebook tarafından satışa sunulan Pusat Wave ANC kablosuz kulaklık modeli tek şarj ile 60 saate varan kullanım süresi sunuyor. Böylece son dönemde piyasaya çıkan uzun kullanım sürekli kulaklıklara rakip oluyor. ANC açık iken 35 saatlik bir süre elde ediliyor.

    Özel ses işleme lisanslarına sahip olan Pusat Wave ANC Bluetooth Kulaklık, yüksek iletim hızı sayesinde sesleri en hızlı şekilde iletebiliyor. Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği sayesinde dışarıdan gelen sesleri sıfıra indirerek online toplantılar esnasında odaklanmayı kolaylaştırır.

    Pusat Wave ANC  kaliteli malzemesi, yeni nesil tasarımı, yumuşak dokulu baş desteği ve rahat kulakçıklarıyla premium düzeyde bir konfor sunuyor. Darbelere karşı dayanıklı taşıma kılıfıyla birlikte gelen Pusat Wave ANC Bluetooth Kulaklık, kullanılmadığı zaman koruyucu kılıfında muhafaza edilebileceği gibi kablosuz özelliği sayesinde konforlu ve şık bir şekilde, boyunda aksesuar olarak da tercih edilebilir. Pusat Wave ANC kablosuz kulaklık 1499TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor.

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