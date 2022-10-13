Monster Notebook yeni bir gamepad duyurdu

Tam Boyutta Gör Genellikle Monster Notebook markasını oyuncu dizüstü lansmanları ile tanıyoruz ancak zaman zaman farklı ürünler de tanıtıyor. Pusat Clutch Gamepad mobil ve masaüstü sistemlerin vazgeçilmez bir parçası olacak.

Pusat Clutch Gamepad özellikleri ve fiyatı

Pusat Clutch Gamepad çift bağlantı ile geliyor. Bluetooth bağlantısı yanında gövde içerisine gizlenmiş nano alıcı ile 2.4GHz bağlantısı da kurulabiliyor. Ayrıca mobil cihazlar için bir tutucu stand da mevcut. Titreşimli geri bildirim özelliği ve Turbo Modu ile öne çıkan Pusat Clutch Gamepad, gerçekçi bir oyun deneyimi vadediyor.

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Değiştirilebilir iki farklı D-Pad tuşu ve her biri farklı renklerdeki aksiyon tuşlarıyla kişiselleştirilebilen Pusat Clutch Gamepad, XAYB tuşlarında bulunan RGB led göstergeleri sayesinde hem şık hem özgün bir oyun deneyimi sağlıyor.

Pusat Clutch Gamepad, USB C-Type girişiyle hızlı şarj edilebilen dahili 700mAh bataryası ve 12 saate varan çalışma süresiyle oyunlardan alınan verimi maksimum seviyeye çıkarıyor. Pusat Clutch Gamepad modeli 899TL fiyat etiketine sahip.

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Pusat Clutch Gamepad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı