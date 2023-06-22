Quake geri dönüyor! Quake 2 Remastered yakında duyurulabilir

Tam Boyutta Gör Quake 2 Remastered, Kore oyun derecelendirme ve yönetim komitesinde görüldü. Oyunun derecelendirilmesi id Software’ın klasik serisinin yakında geri döneceğinin habercisi. Quake II Remastered oyunu PC ve konsollara çıkacak. İşte bilinenler:

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Quake II Remastered nasıl olacka?

Listeye göre, Quake 2 Remastered, Dünyayı işgal etmeyi planlayan uzaylı ırk Strogg’a karşı savaşacağımız bir FPS oyunu olacak. Yenilenen Quake 2, aşırı şiddet içerecek ve silahla mücadele esnasında sıkça kan ve vücut hasarı görülecek.

Quake 2 Remastered ne zaman duyurulacak?

Quake 2 yenilenen sürümün 10 Ağustos’ta gerçekleşecek QuakeCon 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Quake Remastered, PC, Xbox One, PS4 ve Nintendo Switch için yayınlanmıştı. Quake 2 Remastered da muhtemelen PC ve tüm konsollara çıkacak. Quake Remastered gibi Xbox Game Pass’te de yer alabilir.

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Quake 2 Remastered yakında duyurulabilir