Quake 2 Remastered gelecek hafta duyurulabilir

Teknoloji Editörü
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Oyun tarihinin en başarılı yapımlarından biri sayılan ve ilk
rekabetçi FPS yapımları arasında yer alan Quake serisi, geçtiğimiz yıllarda tanıtılan Quake 1 Remaster ile modern oyuncuların da dikkatini çekmeyi başarmıştı. Yenilenen Quake’in ardından oyuncular, Quake 2’nin yenilenmiş versiyonu için geri sayıma başlamıştı. Bir süredir sızıntılara konu olan yapımın tanıtım tarihi ortaya çıktı.
Quake II Remaster 11 Ağustos’ta tanıtılabilir
Sızıntıları ile bilinen
billbil-kun, yenilenmiş Quake 2 hakkında önemli bir bilgi paylaştı. ABD ve Avrupa’da bulunan yazılım değerlendirme kurulları ESRB ve PEGI belgelerinin eline ulaştığını belirten billbil-kun, Quake II’nin 11 Ağustos’ta erişime açılacağını belirtti. bu adresten
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Bu da demek oluyor ki
id Software, yenilenmiş Quake II’yi gelecek hafta düzenleyeceği QuakeCon 2023’te duyuracak. id Software yapımlarını kutlamak için her yıl ZeniMax Media tarafından düzenlenen QuakeCon, bu yıl 10-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sızıntılara göre Quake II Remastered; PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch ve PC için çıkış yapacak. Oyunun ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenmesi bekleniyor. Eğer Quake II Remaster’ı bekleyemiyorsanız ve yeteri kadar güçlü bir donanıma sahipseniz Nvidia Lightspeed Studio tarafından geliştirilen ’yi oynayabilirsiniz. Quake II RTX
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