Quake 2 Remastered gelecek hafta duyurulabilir

Çok oyunculu FPS oyunlarının atası olarak görülen Quake serisi yakında büyük bir duyuru ile dikkat çekebilir. Yeni bir sızıntıya göre Quake 2 Remaster, QuakeCon 2023’te tanıtılacak.